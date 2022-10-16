مصطفى محمد يسجل ونانت يفوز برباعية في الدوري الفرنسي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

قاد المصري مصطفى محمد، مهاجم نانت، فريقه لتحقيق فوز كبير على ضيفه ستاد بريست 29 بنتيجة 4-1، على ملعب "لا البوجوار" اليوم الأحد ضمن الجولة 11 من الدوري الفرنسي.

وشارك مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لنانت منذ بداية المباراة، وخرج في الدقيقة 84، حيث سجل الهدف الثالث في الدقيقة 71.

ورفع مصطفى محمد رصيده في الموسم الجاري من الدوري الفرنسي إلى 3 أهداف.

وأحرز رباعية نانت في المباراة كل من موسيس سيمون، وإجناتيوس جانجو، ومصطفى محمد، وموسى سيسوكو في الدقائق 35 و36 و71 و89 على الترتيب.

أما هدف بريست فأحرزه نواه فاديجا في الدقيقة 18.

وارتقى نانت بعد هذا الفوز الكبير (وهو الثاني للفريق هذا الموسم) إلى المركز الـ14 برصيد 10 نقاط.

في المقابل، تجمد رصيد بريست عند 6 نقاط في المركز الأخير، بعدما تلقى الهزيمة السابعة هذا الموسم.

وأهدر نانت ركلة جزاء في الدقيقة 12، حيث سدد لودوفيتش بلاس كرة ردها حارس بريست ببراعة.

وسجل بريست الهدف الأول في الدقيقة 18 بتوقيع نواه فاديجا بعد تمريرة ماتياس بيريرا لاجي.

وتمكن نانت من تسجيل هدفين في دقيقتين متتاليتين (35 و36)، الهدف الأول من ركلة جزاء سددها موسيس سيمون بنجاح، والثاني عن طريق إجناتيوس جاناجو.

وعند احتساب ركلة الجزاء، ظهرت علامات الغضب على مصطفى محمد بسبب عدم تسديد ركلة الجزاء، حيث قرر المدرب أن يتقدم موسيس لتسديدها.

وأضاف مصطفى محمد الهدف الثالث فريقه في المباراة عند الدقيقة 71، حيث استغل خطأ مدافع بريست على حدود منطقة الجزاء، ليسدد في الشباك.

وخرج مصطفى محمد في الدقيقة 84 مستبدلًا، فيما دخل بدلًا منه إيفان جويساند، ضمن 3 تغييرات دفعة واحدة لنانت.

واختتم سيسوكو رباعية نانت في المباراة قبل دقيقة واحدة على نهاية الوقت الأصلي.

تولوز ورين يفوزان

وفي مباراة أخرى ضمن نفس الجولة، تغلب تولوز على ضيفه آنجييه 3-2، حيث تقدم بريشت ديجاجيري بهدف لتولوز في الدقيقة العاشرة لكن الجزائري نبيل بن طالب أدرك التعادل لآنجييه في الدقيقة 33.

وقبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول أضاف برانكو فان دن بومان الهدف الثاني لتولوز من ضربة جزاء وتكفل ستيين سبيرينجس بتسجيل الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 67، ثم أحرز أمين سلامة الهدف الثاني لآنجييه في الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد تولوز إلى 15 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد آنجييه عند ثماني نقاط في المركز قبل الأخير.

من جانبه، حقق رين فوزا مثيرا على ضيفه ليون 3-2، في الجولة ذاتها.

وتقدم ليون عن طريق أليكساندر لاكازيت في الدقيقة 23، قبل أن يدرك مارتن تريير التعادل لرين في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 47 سجل أمين جويري الهدف الثاني لرين، قبل أن يعود لاكازيت ويدرك التعادل لليون في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة 77 سجل مارتن تريير الهدف الثالث لرين، ليمنح فريقه النقاط الثلاث.

ورفع رين رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد ليون عند 14 نقطة في المركز العاشر.

وفي باقي مباريات المرحلة، تعادل أوكسير مع نيس 1-1، وتروا وأجاكسيو بنفس النتيجة.