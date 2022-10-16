مصطفى محمد يسجل هدف رائع لنانت في الدوري الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - سجل مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الوطني المحترف ضمن صفوف فريق نانت الفرنسي، هدفًا رائعًا بعد تصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء، في المباراة التي تجمع فريقه، بنظيره بريست اليوم الأحد ضمن الجولة 11 من الدوري الفرنسي.

وجاء هدف لاعب الزمالك السابق، بعد خطأ دفاعي من لاعبي بريست، استغله مصطفى ببراعة وسدد في الشباك مسجلًا الهدف الثالث لفريقه بالمباراة، التي يتقدم فيها نانت على بريست بنتيجة 3-1.

وكانت المباراة شهدت غضبًا شديدًا من جانب مصطفى، بعد عدم تسديده لركلة جزاء احتسبت لفريقه خلال شوط المباراة الأول.