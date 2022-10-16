صلاح يمنح ليفربول "قبلة الحياة" بانتصار مثير على مانشستر سيتي بقمة بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قاد محمد صلاح نجم ليفربول فريقه للفوز على مانشستر سيتي بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "آنفيلد"، ضمن قمة الأسبوع الـ11 من منافسات بريميرليج.

المباراة شهدت إثارة كبيرة من جانب الفريقين إلا أن صلاح تمكن من تسجيل هدفًا ليكون بمثابة "قبلة الحياة" لفريقه، حيث جاء الهدف في الدقيقة (76).

ليفربول حقق انتصاره الثالث في الموسم الحالي، ليصل رصيد "الريدز" إلى 13 نقطة في المركز الثامن من تسع مباريات.

في المقابل توقف رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة في المركز الثاني ليصبح الفارق مع آرسنال أربع نقاط، حيث فاز "الجانرز" على ليدز يونايتد بنتيجة (1-0).

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر - جيمس ميلنر - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون - تياجو ألكانتارا - فابينيو - هارفي إليوت - روبرتو فيرمينو - ديوجو جوتا - محمد صلاح.

تشكيل مانشستر سيتي: إيدرسون - مانويل أكانجي - روبن دياز - ناثان أكي - جواو كانسيلو - كيفين دي بروين - بيرناردو سيلفا - فيل فودين إيلكاي جوندوجان - إرلينج هالاند.

تفاصيل المباراة

جوتا هدد مرمى مانشستر سيتي في الدقيقة 21 من كرة رأسية بعد عرضية من إليوت لكن إيدرسون يتألق ويتصدى للكرة بثبات.

في الدقيقة 24 كاد ليفربول أن يسجل هدفًا عن طريق عرضية من ميلنر يبعدها إيدرسون ليسدد روبيرتسون تمر أعلى المرمى.

أولى تهديدات مانشستر سيتي كانت في الدقيقة 30 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء تمر أعلى مرمى ليفربول.

هالاند في الدقيقة 32 هدد مرمى ليفربول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء يبعدها أليسون قبل أن يعود الهداف النرويجي ويهدد مرمى "الريدز" بكرة رأسية تمر أعلى المرمى.

وحاول هالاند في الدقيقة 38 مرة أخرى من كرة رأسية لكن أليسون يتصدى للكرة ويحتفظ على شباكه نظيفة.

ولم يشهد أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي أي جديد لينتهي النصف الأول من اللقاء بنتيجة التعادل السلبي.

أخطر فرص المباراة كانت لصالح ليفربول في الدقيقة 51 بعد انفراد من محمد صلاح ليسدد لكن إيدرسون يتألق ويبعد الكرة لتظل النتيجة سلبية.

وفي الدقيقة 52، سجل فيل فودين هدفًا لصالح مانشستر سيتي إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي الخطأ على هالاند.

ليفربول كاد يسجل هدفًا في الدقيقة 55 عن طريق رأسية جوتا من عرضية محمد صلاح تمر الكرة أعلى المرمى بقليل.

هالاند هدد مرمى ليفربول في الدقيقة 62 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء يبعدها أليسون ثم يشتتها دفاع ليفربول.

صلاح عاد من جديد ليهدر هدفًا في الدقيقة 69 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار قائم إيدرسون.

صلاح عاد من جديد ليسجل هدفًا في الدقيقة 75 بعدما انفرد بمرمى السيتي ويمر من كانسيلو لتصبح النتيجة (1-0) للريدز.

وحصل يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على بطاقة حمراء نتيجة اعتراضه على الحكم بسبب تدخل بيرناردو سيلفا على صلاح.