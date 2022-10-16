ريال مدريد يحسم الكلاسيكو بثلاثية في برشلونة وينفرد بصدارة الليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق نادي ريال مدريد فوزاً ثميناً على غريمه التقليدي برشلونة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وافتتح كريم بنزيما أهداف المباراة في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، قبل أن يسجل فيدي فالفيردي الهدف الثاني في الدقيقة 35، وسجل فيران توريس هدف برشلونة في الدقيقة 83، وحسم رودريجو المباراة للملكي عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 90+2.

وانفرد ريال مدريد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني "الليجا" برصيد 25 نقطة، بينما توقف رصيد برشلونة عند النقطة 22 في المركز الثاني.

تفاصيل المباراة

جاء التهديد الأول في المباراة عن طريق برشلونة، بعدما سدد رافينيا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن لونين حارس ريال مدريد يتصدى للكرة بثبات.

وكاد ريال مدريد أن يتقدم في النتيجة عن طريق فينيسيوس جونيور، الذي انطلق بالكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية ولكن تصطدم في دفاع برشلونة وتمر بجوار القائم الأيسر إلى خارج الملعب.

وتمكن ريال مدريد من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، بعدما مرر كروس تمريرة رائعة لفينيسيوس الذي انطلق بسرعته من الجبهة اليسرى، وسدد كرة تصدى لها تير شتيجين، لترتد إلى بنزيما الذي سدد الكرة إلى داخل الشباك.

وأهدر ليفاندوفسكي فرصة هدف محقق بشكل غريب، بعد أن انطلق رافينيا من الجبهة اليمنى، ومرر كرة عرضية أرضية، حولها المهاجم البولندي بتسديدة علت المرمى بشكل غريب.

واستطاع ريال مدريد من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 35 من زمن اللقاء، بعدما وصلت كرة إلى فينيسيوس بعد تمريرة خاطئة من مدافع برشلونة، ليمرر الكرة وتصل عند ميندي الذي هيأ الكرة إلى فالفيردي الذي أطلق تصويبة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، سكنت شباك تير شتيجين حارس برشلونة.

وأهدر توني كروس فرصة هدف لريال مدريد مع بداية الشوط الثاني، بعد أن مرر بنزيما تمريرة أرضية على حدود منطقة الجزاء، ولكن تسديدة الألماني علت المرمى.

وألغى حكم المباراة هدفاً لريال مدريد في الدقيقة 52 من زمن اللقاء، بداعي التسلل على بنزيما الذي استلم كرة على الجبهة اليمنى وتوغل إلى منطقة الجزاء وسدد كرة سكنت شباك تير شتيجين.

وكاد أنسو فاتي أن يسجل هدف تقليص الفارق لبرشلونة في الدقيقة 77 من عمر المباراة، بعد أن سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيسر لمرمى ريال مدريد.

واستطاع فيران توريس تقليص الفارق لبرشلونة في الدقيقة 83، بعدما انطلق فاتي من الجبهة اليسرى ومرر كرة عرضية، حولها توريس بتسديدة إلى داخل الشباك.

وأهدر فاتي هدف محقق لبرشلونة في الدقيقة 87، بعدما لعب دي يونج كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها سيرجي روبيرتو برأسية اصطدمت في ميندي وارتدت لفاتي الذي سدد تسديدة مزدوجة ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيسر.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لريال مدريد في الدقيقة 90+1، بعدما تعرض رودريجو للعرقلة داخل منطقة الجزاء من قبل إيريك جارسيا.

ونفذ رودريجو ركلة الجزاء، ونجح في إسكان الكرة في الشباك بعد تسديدة قوية على يسار تير شتيجين حارس برشلونة في الدقيقة 90+2.