ريال مدريد يواصل التألق ويحسم مواجهة الكلاسيكو والصدارة بثلاثية

المنامة - ياسر ابراهيم -

واصل ريال مدريد عروضه القوية في الموسم الحالي وحسم "كلاسيكو الأرض" بالتغلب على غريمه وضيفه برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف الأحد في قمة المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وتقدم بنزيمة لريال مدريد في الدقيقة 12 وأضاف فالفيردي الهدف الثاني في الدقيقة 35، قبل أن تشهد المباراة قمة الإثارة والندية في دقائقها الأخيرة، إذ تمكن فيران توريس من تضييق الفارق بإحرازه هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 83 قبل أن يتمكن رودريغو من تسجيل الهدف الثالث لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة (90+1).



واستعاد ريال مدريد بذلك الصدارة بعد أن رفع رصيده إلى 25 نقطة بفارق 3 نقاط أمام برشلونة الثاني الذي تلقى خسارته الأولى هذا الموسم.

