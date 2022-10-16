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ريال مدريد يواصل التألق ويحسم مواجهة الكلاسيكو والصدارة بثلاثية

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المنامة - ياسر ابراهيم -  
واصل عروضه القوية في الموسم الحالي وحسم "كلاسيكو الأرض" بالتغلب على غريمه وضيفه بثلاثة أهداف مقابل هدف الأحد في قمة المرحلة التاسعة من لكرة القدم.
 
وتقدم بنزيمة لريال مدريد في الدقيقة 12 وأضاف فالفيردي الهدف الثاني في الدقيقة 35، قبل أن تشهد المباراة قمة الإثارة والندية في دقائقها الأخيرة، إذ تمكن فيران توريس من تضييق الفارق بإحرازه هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 83 قبل أن يتمكن رودريغو من تسجيل الهدف الثالث لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة (90+1).
 
واستعاد ريال مدريد بذلك الصدارة بعد أن رفع رصيده إلى 25 نقطة بفارق 3 نقاط أمام برشلونة الثاني الذي تلقى خسارته الأولى هذا الموسم.
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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