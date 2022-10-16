الامارات | النصر ينجو من الخسارة أمام بني ياس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد المهاجم الدولي الغامبي ديمبو داريو فريقه النصر للنجاة من الخسارة الثالثة على التوالي وسجل هدف التعادل 1-1 أمام بني ياس في الدقيقة 86 ليمنح «العميد» نقطة ثمينة رفعت رصيده إلى خمس نقاط، بينما أضاف «السماوي» بدوره النقطة الخامسة في رصيده.

وكانت المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد في استاد الشامخة ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم في طريقها لفوز أصحاب الارض بهدف كان قد سجله لاعب النصر ريان منديز بالخطا في مرماه في الدقيقة 37 لكن الغامبي ديمبو نجح في تسجيل هدف بمجهود فني وبدني عال من داخل منطقة الجزاء ليقود فريقه للتعادل.

وعلى مدار الجولتين الماضيتين كان «العميد» قد خسر أمام الوصل والوحدة على التوالي وهو ما تسبب في تراجع ترتيبه لكن التعادل الثمين الذي حققه أمس قد يمهد طريق عودته للمسار الصحيح خاصة بعد أن بدأ الانسجام يظهر بين اللاعبين.