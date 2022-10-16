الامارات | البطائح يُزيد معاناة الظفرة في «المحترفين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد البطائح مجدداً للواجهة وتمكن من الفوز على مستضيفه الظفرة، 2-1 في المواجهة التي جمعتهما اليوم الأحد لحساب الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بعد خسارتين سابقتين تعرضا لهما أمام الوحدة وخورفكان.

وأنهي الفريق الضيف الشوط الأول متقدما بهدفين جاءا عن طريق لاعبه البرازيلي رودريجيز لورينسي، في الدقيقتين 30 و35+3.

وفي الشوط الثاني تمكن لاعب الظفرة، الهولندي، ميشيل تي فريدي، من تقليص الفارق عبر ضربة جزاء «74».

واضطر أصحاب الديار إلى خوض اللقاء منذ الدقيقة 35 بـ10 لاعبين بعد أن نال لاعب الظفرة، أحمد فوزي البطاقة الحمراء مباشرة لتعديه بالضرب من دون كرة على أحد لاعبي البطائح.

وبهذا الفوز يرفع البطائح رصيده إلى تسع نقاط، فيما تجمد رصيد الظفرة عند أربعة نقاط فقط وبقي في المركز قبل الأخير.