الإمارات تجهز الأخضر الأولمبي لبطولة غرب آسيا

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ويشارك في البطولة 7 منتخبات بعد اعتذار منتخبي اليمن والعراق وهي: السعودية (المستضيف)، البحرين، سوريا، عمان، قطر، الكويت، لبنان..وستوزع المنتخبات المشاركة على مجموعتين بواقع 4 منتخبات في مجموعة، و3 في مجموعة، تلعب فيما بينها الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ليتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور قبل النهائي ومن ثم ينتقل الفائزان من مباراتي هذا الدور إلى المباراة النهائية.
يشار إلى أن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاما 2022 ستقام خلال الفترة من 2 إلى 15 نوفمبر المقبل في جدة.
ومن المقرر أن تجرى مراسم القرعة الخميس المقبل.
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