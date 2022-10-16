شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يمنح لاعبيه إجازة أسبوعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
من جهته طالب المدير الفني للفريق الأول الكروي نونو سانتو إدارة الاتحاد بإقامة معسكر خارجي للفريق، استغلالا لفترة التوقف وفرض برنامج تدريبي مكثف لتجهيز اللاعبين بعد فترة الإجازة الممنوحة لهم وإقامة عدد من اللقاءات الودية.وسيركز المدرب سانتو على تجهيز عدد من اللاعبين الغائبين عن لقاءات الفريق الماضية، حيث كان غياب اللاعب مهند الشنقيطي بداعي الإيقاف، بينما كان غياب الثنائي أحمد شراحيلي وعبدالعزيز البيشي بسبب الإصابة.
وكان المدرب سانتو قد عانى من غيابات عناصر مهمة في الفريق خلال الفترة الماضية وبشكل متكرر أغلبها بداعي الإصابة، وهم رومارينهو داسيلفا وأحمد شراحيلي وهيلدر كوستا ومهند الشنقيطي وأحمد بامسعود وطارق حامد وعبدالعزيز البيشي.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد يمنح لاعبيه
إجازة أسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.