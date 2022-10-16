شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يمنح لاعبيه إجازة أسبوعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منح الجهازان الفني والإداري للفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد إجازة للاعبين لمدة 16 يوما، وذلك بسبب توقف دوري روشن السعودي لمدة 58 يوما بالتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم التي ستقام في قطر.

من جهته طالب المدير الفني للفريق الأول الكروي نونو سانتو إدارة الاتحاد بإقامة معسكر خارجي للفريق، استغلالا لفترة التوقف وفرض برنامج تدريبي مكثف لتجهيز اللاعبين بعد فترة الإجازة الممنوحة لهم وإقامة عدد من اللقاءات الودية.

وسيركز المدرب سانتو على تجهيز عدد من اللاعبين الغائبين عن لقاءات الفريق الماضية، حيث كان غياب اللاعب مهند الشنقيطي بداعي الإيقاف، بينما كان غياب الثنائي أحمد شراحيلي وعبدالعزيز البيشي بسبب الإصابة.

وكان المدرب سانتو قد عانى من غيابات عناصر مهمة في الفريق خلال الفترة الماضية وبشكل متكرر أغلبها بداعي الإصابة، وهم رومارينهو داسيلفا وأحمد شراحيلي وهيلدر كوستا ومهند الشنقيطي وأحمد بامسعود وطارق حامد وعبدالعزيز البيشي.