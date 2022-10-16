النصر يحقق النتيجة «الأكبر» في دوري السيدات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خطف لقاء قمة جدة بين الاتحاد والأهلي، السبت، الأضواء خلال الأسبوع الأول من الدوري السعودي الممتاز للسيدات 2023-2022، التي اختتمت بفوز الاتحاد بنتيجة (3-1).

وشهد اللقاء حضورا قياسيا على مستوى الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، حيث تم بيع جميع تذاكر المقاعد بالملعب والتي تبلغ عددها 1050 مقعدا، وقد حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم سعر التذكرة الواحدة بمبلغ 40 ريالا.

ديربي جدة اتحادي

ونجح الاتحاد في إنهاء الشوط الأول متقدما بهدفين من لاعبة الوسط صبا توفيق بالدقيقة الأولى، واللاعبة لانا عبد الرزاق، بالدقيقة 45 من ضربة جزاء، قبل أن تضيف المهاجمة أسرار الشيباني الهدف الثالث بالدقيقة 62.

واكتفى الأهلي بتسجيل هدف تقليص الفارق بالدقيقة الأخيرة من عمر المباراة عبر اللاعبة البديلة سارة فوزي.

وصعد الاتحاد إلى المركز الثالث بجدول الترتيب خلف الأول النصر والثاني الهلال بفارق الأهداف.

الزعيمات في الوصافة

وكان فريق الهلال افتتح مشواره في الدوري السعودي الممتاز للسيدات 2023/2022، الجمعة، بالانتصار على مستضيفه الشباب بنتيجة 4-2، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وسجلت المهاجمة العراقية شوخان صالحي 3 أهداف في الشوط الأول للهلال، مقابل هدف تقليص الفارق من المهاجمة داليا أبولبن.

وفي الشوط الثاني، أضافت اللاعبة البديلة منى تزانيت الهدف الثاني للشباب.

وقبل النهاية، تراجع الهلال للدفاع مقابل هجوم صريح للشباب، من أجل إدراك التعادل، لكن العراقية شوخان سجلت الهدف الرابع بمجهود فردي.

وحصد الهلال أول 3 نقاط ليرتقي إلى المركز الثاني بجدول الترتيب، خلف المتصدر النصر بفارق الأهداف.

وفي مباراة أخرى أقيمت في العاصمة الرياض، انتصر صاحب الأرض فريق اليمامة على شعلة الشرقية بنتيجة 3-1.

فوز عريض للعالمي

وخطف فريق النصر، نجومية الافتتاح لمنافسات الدوري السعودي الممتاز للسيدات، الخميس، بعد فوزه العريض على مستضيفه سما بنتيجة 18-0.

فوز سيدات النصر بتلك النتيجة، وجه رسالة شديدة اللهجة إلى جميع الفرق المنافسة على لقب الدوري، حيث أظهر النصر، امتلاكه موهوبات سعوديات وخليجيات وأيضا من شمال أفريقيا.

وهي نفس العناصر الموهوبة التي مثلت فريق (المملكة النسائي) الذي فاز ببطولة المملكة 2022، قبل أن يستحوذ عليه نادي النصر.

ووضعت المهاجمة الشابة مباركة الصيعري، بصمتها في اللقاء بتسجيل هاتريك، وتعتبر من العناصر المهمة في صفوف المنتخب السعودي تحت قيادة المدربة الألمانية مونيكا ستاب.