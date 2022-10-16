شكرا لقرائتكم خبر الشباب يحلق بالصدارة.. وقمصان الهلال في حراج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزز فريق الشباب موقعه في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بـ22 نقطة، عقب الفوز العريض الذي حققه أمام فريق الخليج برباعية نظيفة، ضمن افتتاحية مباريات الجولة الـ8 التي تأتي قبل فترة توقف الدوري المطولة التي ستستمر نحو شهرين.

وأوقف فريق الهلال مسلسل التفريط في النقاط الذي لازمه في الجولات الـ3 الأخيرة، منتزعا فوزا صعبا أمام مستضيفه الطائي في أواخر دقائق شوط المباراة الثاني، في مواجهة دراماتيكية تقدم فيها الهلال بهدفين قبل أن يدرك الطائي التعديل مهدرا أكثر من فرصة كانت كفيلة بصنع الريمونتادا.

بينما حقق فريق الفتح فوزه الرابع في الدوري على ضيفه الرائد بهدف دون رد، على الرغم من حالة الطرد التي تعرض لها لاعبه توفيق بوحيمد في المباراة.

صدارة شبابية قبل المونديال

واصل فريق الشباب متصدر فرق الدوري أرقامه القياسية هذا الموسم، محققا ثالث رباعية في شباك خصومه، إذ جاءت رباعية الليوث في شباك الخليج مشابهة للنتيجة ذاتها في مواجهة الفريق أمام أبها والطائي، ليرفع رصيده التهديفي إلى 20 هدفا، وبشباك لم تستقبل سوى هدفين في الجولات الـ 8 المنقضية من دوري روشن.

أشهب حائل يكسب الإعجاب رغم الخسارة

كسب الحصان الأسود في الدوري هذا الموسم (فريق الطائي) احترام الجميع، بالمستوى المميز الذي ظهر به أمام بطل آسيا، رغم الخسارة التي جاءت في آخر دقائق اللقاء ، وذلك امتدادا للمستويات والنتائج اللافتة التي ظهر عليها منذ نهاية الموسم الماضي.

رائد التحدي يواصل السقوط

تراجعت نتائج فريق الرائد في الجولات الـ3 الماضية، بعد أن مني بالخسارة الخامسة له في الدوري أمام الفتح، الفريق الذي حقق فوزه الرابع في الجولات الـ8 المنقضية، وذلك نتيجة الغيابات التي تعرض لها أحمر بريدة، ولم يستطع الروماني ساموديكا إيجاد البدائل التي تعوضها.

احتجاج الطائي على المخالفات الهلالية

بادرت إدارة نادي الطائي بتقديم احتجاج رسمي عقب المباراة، عبر بيان إعلامي صادر من النادي، أبدى خلاله تأسفه للأخطاء الإدارية والفنية التي حدثت في المباراة، واستغرابه من لعب الفريق الهلالي بطقم غير معتمد، وتشابه ألوانه مع طقم حارس الفريق عبدالله المعيوف، إضافة إلى سقوط رقم (1) من قميص اللاعب البيروفي اندريه كاريو، الذي يحمل الرقم 19، ليتشابهه مع قميص النيجيري ايغالو صاحب الرقم 9 .

توضحيات هلالية للرابطة

أرسلت إدارة نادي الهلال توضحيات لرابطة دوري المحترفين جراء ما حدث للفريق قبل مواجهة الطائي، بعد فقدان القمصان الرسمية التي كان من المقرر اللعب بها في المبارة، مستشهدة بالمحضر الرسمي الذي اعتمد من مراقب المباراة، الذي أجاز فيه لعب الفريق بأطقم التدريب.

كارلوس الشباب يتصدر الهدافين

تصدر مهاجم فريق الشباب البرازيلي كارلوس جونيور ترتيب هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين بـ6 أهداف، بعد أن سجل هدف التقدم لفريقه الشباب في مباراة الخليج، مبتعدا عن المغربي حمدالله، والنيجيري ايغالون والمالي ماريغا، وفراس البريكان بفارق هدفين.

سرقة قمصان بطل آسيا

تعرض فريق الهالل لموقف محرج قبل مواجهة مستضيفه الطائي، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد األمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل، بعد أن سرقت أطقم الفريق الرسمية قبل المباراة، مما اضطر الفريق إلى ارتداء مالبس التدريب، دون أن تحمل شعار رابطة دوري المحترفين، وبأرقام طبعت قبل انطلاق المباراة في مقر نادي الجبلين قبل المباراة بساعتين، ودون أن تحمل أسماء الالعبين، بعد أن رفض حكم المباراة لعب الفريق الهاللي بالطقم البنفسجي، لتشابه األلوان مع فريق الطائي.

وظهرت قمصان الزعيم على موقع حراج معروضة للبيع، بعد أن رصدها في عدد من الحسابات بشبكة التواصل «تويتر»، في حين تقدمت اإلدارة الهاللية ببالغ رسمي للشرطة، مؤكدة تعرض القمصان للسرقة.

البليهي ينقذ دياز الهلال

أنقذ مدافع فريق الهالل علي البليهي مدرب فريقه األرجنتيني رامون دياز من غضب الجماهير الهاللية غير المقتنعة بأداء الفريق في الجوالت الـ 3 الماضية، بعد أن خطف هدفا قاتال في الرمق األخير من المباراة، أسهم في حصول الفريق على نقاط المباراة الـ3 ،وتحقق فوز معنوي قبل فترة التوقف المطولة. وأمام رامون دياز اآلن فرصة ذهبية، وهي فترة التوقف التي تمتد شهرين، ليقوم بإعادة تقييم األمور، وإعداد الالعبين بشكل جيد للمرحلة المقبلة من المنافسات المحلية والقارية.