دبلوم للدراسات الأولمبية للمرة الأولى في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم الأكاديمية الأولمبية السعودية دبلوم الدراسات الأولمبية بالتعاون مع الأكاديمية الأولمبية الدولية، بمشاركة 100 متدرب ومتدربة من منسوبي اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية والمبادرات التابعة لها والاتحادات الرياضية التي تقام في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض على مدى ثمانية أسابيع، يقدمها نخبة من المحاضرين الدوليين المعتمدين لدى الأكاديمية الأولمبية الدولية.

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