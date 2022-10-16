شكرا لقرائتكم خبر عن وصول لاعبى يد الأهلى الدوليين إلى السعودية استعدادا للسوبر جلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل دوليون فريق كرة اليد بالنادى الأهلى، إبراهيم المصرى وأحمد خيرى وأحمد عادل وعبد الرحمن فيصل وعمر خالد كاستيلو ومحسن رمضان ومهاب سعيد إلى مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، لخوض منافسات بطولة العالم فى نسختها الـ15 للأندية لكرة اليد سوبر جلوب، والتى تستضيفها المملكة العربية السعودية فى الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر 2022.

جاء ذلك بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخب اليد فى وديتي البحرين الذى نجح الفراعنة فى الفوز بهما على مدار اليومين الماضيين.

وسوف تصل بعثة فريق النادى الأهلي إلى السعودية غدا لخوض منافسات البطولة.

ووجه الأهلى الشكر مؤخرا لدانيال جوردو المدير الفنى بعد خروج الفريق من نصف نهائى بطولة أفريقيا بتونس ، وذلك قبل خوض الفريق منافسات كأس العالم للأندية " سوبر جلوب "، ليتم تعيين الإسباني ديفيد ديفيز .

يتواجد الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي في المجموعة الثانية بمنافسات بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» التي ستقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر المقبل

وتواجد الأهلي في المجموعة الثانية برفقة أندية مضر السعودي وبنفيكا البرتغالي.