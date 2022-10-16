شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. فلوريدا تحظر ممارسة رياضة رمى الأقزام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتنوع الألعاب الرياضية فى مختلف دول العالم، ولكن هناك رياضة غريبة لا يعرفها الكثيرون، وهى رمى الأقزام، فهى رياضة غريبة يتم ممارستها فى بعض دول العالم، ويتم فيها إلقاء الأقزام على أبسطة خاصة باللعبة، وتشترط اللعبة أن يقوم المتسابق بإلقاء القزم لأبعد مسافة، ويكون الفائز فى السباق من يستطيع أن يرمى القزم لمسافة أبعد .

بدأت هذه الرياضة عن طريق البحارة الأستراليين حيث إنهم أول من ابتكر هذه الرياضة للتسلية، واشتهرت فى أمريكا فى الثمانينيات، ونظرا لأنها تصنف ضمن الألعاب الجنونية لأنها تعرض حياة الأقزام للخطر، فحظرت ولاية فلوريدا هذه المنافسات لخطورتها واعتبارها مهينة لشخص القزم.

"قذف الأقزام" رياضة غريبة تجرى في الحانات، حيث يقوم بعض الأشخاص من ذوى البنية القوية بقذف الأشخاص قصار القامة لأبعد مسافة فوق كومة من الوسائد، وهناك نسخة أخرى لهذه المنافسة تتمثل في تزويد هؤلاء الأقزام بسترات مبطنة لمعرفة المنافس الذي يتمكن من قذفهم إلى ابعد مسافة على مراتب أو إلى أعلى ليرتطم بجدار مغطى بوسائد.

وترجع مشاركة الأقزام فى هذه الرياضة إلى صعوبة الحصول على عمل عادي ومن ثم تستغلهم الحانات" أماكن السكر " في دول مثل الولايات المتحدة وكندا وفرنسا في تنظيم ما يسمي برياضة قذف الأقزام بغرض تسلية روادها، ويمكن لأي شخص المشاركة فيها وممارستها على مستوى الرجال أو النساء ، وأن يمارسها بعد أن يشرب مشروبه المفضل فى الحانة .

وبلغت أطول مسافة يتم قذف قزم إليها 11 قدما و5 بوصات (3و3 أمتار) وحققها أحد السائقين البريطانيين عندما قذف بقزم في إحدى الحانات.