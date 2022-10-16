الامارات | صور ابنة محمد صلاح مع «الملوخية المصرية».. تفاجىء الجمهور

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شكرا لقرائتكم خبر عن صور ابنة محمد صلاح مع «الملوخية المصرية».. تفاجىء الجمهور والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل صورة لمكة ابنة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي، اثناء تجهيز الطعام داخل المنزل وتقطيع الملوخية.
وبدت مكة في الصورة جالسة على الأرض أثناء تقطيع «الملوخية» بالطريقة المصرية المعتادة القائمة على خرط أوراق «الملوخية»، بواسطة «المخرطة».
وعبر العديد من رواد التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بالبساطة والتلقائية والبراءة التي ظهرت بها مكة محمد صلاح.
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