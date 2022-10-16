الامارات | 26 مقاتلاً في دولية «محاربي الإمارات» للفنون القتالية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف صالة نادي الجزيرة في العاصمة أبوظبي النسخة الدولية (34) من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، والتي تقام الخميس المقبل.

وتواصل اللجنة المنظمة للبطولة الاستعدادات لترتيب الصالة وتنظيم النسخة الـ 34 والتي ستشهد مشاركة 26 مقاتلا ومقاتلة من نخبة ونجوم اللعبة في العالم يخوضون 13 نزالاً قوياً.

وجاء الانتقال الى صالة نادي الجزيرة بسبب انشغال صالة الاتحاد ارينا بجزيرة ياس والتي تستضيف أسبوع ابوظبي للقتال وبطولة يو اف سي الأحد المقبل ومن المقرر عودة محاربي الامارات لها في النسخة المقبلة.

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة للحدث فؤاد درويش أن رغبتهم في أن تقام نزالات بطولات محاربي الأمارات في أيقونة الصالات الرياضية في الامارات «الاتحاد أرينا» وهذا ما تعود عليه محبي الحدث ولكن نسبة لازدحام جدول البطولات العالمية في العاصمة ابوظبي تم الانتقال لتنظيم النسخة 34 في صالة الجزيرة والعودة في النسخ المقبلة.

وقال في تصريحات صحافية إن: «اختيارنا لصالة الجزيرة لأنها جزء من المنشأت الرياضية التي نفخر بها في الامارات والعاصمة ابوظبي وسوف نحرص على تجهيز الصالة بنفس ما عودنا الجماهير في صالة «الاتحاد ارينا» مع استمرارية الحماس ان الانتقال مؤقتا للمحافظة على جدول البطولة منذ انطلاقها دون حدوث تغيير أو تبديل».