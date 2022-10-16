بنزيما وفينسيوس ضد ليفاندوفسكي وديمبلي.. تشكيل ريال مدريد وبرشلونة في «الكلاسيكو»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن كل من الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، والإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، عن تشكيل فريقهما الرسمي في مواجهة الكلاسيكو التي ستقام على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت القاهرة، الخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء تشكيل ريال ضد برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمي: لونين

الدفاع: ميندي - ألابا - ميليتاو - كارفاخال

خط الوسط: كروس - تشواميني - مودريتش

الهجوم: فينيسيوس - بنزيما – فالفيردي

في المقابل جاء تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد على النحو التالي:

يشار إلى أن فريق ريال مدريد يتساوى مع برشلونة في صدارة الدوري الإسباني، برصيد 22 نقطة ولكن يتفوق البارسا بفارق الأهداف.