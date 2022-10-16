شكرا لقرائتكم خبر عن المصارعة يستبدل لاعب المنتخب فى بطولة العالم بسبب الميزان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو اتحاد المصارعة استبدال عماد أشرف، لاعب منتخب الرومانى، بـ عبد الرحمن عمر خلال منافسات بطولة العالم التى تقام بإسبانيا.

وتم استبدال اللاعب نظرا لعدم ضبط ميزانه ، حيث يلعب ضمن وزن 77 ك ، وتنطلق البطولة فى الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجارى.

قائمة المنتخب فى البطولة تضم كلا من أحمد فؤاد بغدودة، سامى السيد سمرة، يوسف محمد عيسى، ندى مدنى عاشور، وعبد الرحمن عمر بعد أن تم إدراجه بدلا من عماد أشرف.

ويرافق المنتخب فى منافسات بطولة العالم، كمال عبده مدرب المصارعة الرومانية، وعلى أبو طالب مدرب المصارعة الحرة، ووصال قرطام مدرب المصارعة النسائية.