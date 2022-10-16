شكرا لقرائتكم خبر عن شبح الغياب عن مباراة الأهلى يواجه فراس شواط فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه التونسى فراس شواط مهاجم الإسماعيلى شبح الغياب عن مباراة فريقه أمام الأهلى، المقرر لها عصر الأربعاء المقبل بالجولة الأولى لمسابقة الدوري، وذلك لعدم وصول البطاقة الدولية المؤقتة للاعب.

وخاطب النادى الإسماعيلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لاستخراج بطاقة مؤقتة للاعب، بعدما رفض الصفاقسى التونسى إرسال البطاقة الدولية للاعب حتى يتسنى له المشاركة فى المباريات مع اقتراب انطلاق مسابقة الدوري.

وتأكد مسئولو النادى الإسماعيلى من سلامة موقفهم القانوني فى أزمة اللاعب فراس شواط المنضم حديثًا لصفوف الفريق قادمًا من الصفاقسي التونسي.

وشكل مسئولو الإسماعيلى لجنة قانونية لبحث موقف اللاعب، لاسيما بعد شكوى الصفاقسى التونسى ضد فراس شواط فى الفيفا، وتوصلت اللجنة لشرعية التعاقد بعدما فسخ اللاعب تعاقده مع نادى الصفاقسي.

وانضم فراس شواط لصفوف الإسماعيلي هذا الصيف بعدما فسخ تعاقده مع الصفاقسي من جانب واحد، علمًا بأن اللاعب يرتبط بعقد مع النادي التونسى حتى 2024.

ويبلغ شواط من العمر 23 عاماً، وكان أحد أعضاء نسور قرطاج فى كأس الأمم الأفريقية والتى أقيمت فى مصر، وحقق فيها منتخب تونس المركز الرابع.

وسبق للمهاجم التونسى اللعب لنادى الصفاقسى وأبها السعودى، حيث خاض 81 مباراة، سجل 27 هدفاً وصنع 14 هدفاً آخر وعلى الصعيد الدولى لعب لمنتخب تونس 10 مباريات، سجل خلالها هدفين.

يستأنف فريق الاسماعيلى بقيادة الإسبانى خوان كارلوس جاريدو تدريباته اليوم، الأحد، بعدما حصل اللاعبون على راحة سلبية أمس لالتقاط الأنفاس قبل مواصلة التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة الأهلي فى افتتاحية مسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها عصر الأربعاء المقبل.

وكان الإسماعيلى قد خاض فترة إعداد قوية على ثلاث مراحل، خاض خلالها 4 مباريات ودية، فاز فى 3 لقاءات على العبور والسكة الحديد وطلائع الجيش بينما خسر الأخيرة من البنك الأهلي