7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الأحد، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، منها إعلان مباريات الدور التمهيدى من بطولة كأس مصر، ونوران جوهر تعادل رقم نيكول دايفيد ، بالاضافة إلى تقديسم الزمالك لصفقاته الجديدة فى مؤتمر صجفى.

اتحاد الكرة يسحب اليوم قرعة الدور التمهيدى الأول لكأس مصر

تسحب لجنة المسابقات باتحاد الكرة، اليوم الأحد، قرعة مباريات الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس مصر للموسم الجديد 2022 - 2023 بمشاركة أندية القسمين الثالث والرابع.

اجتمعت اليوم، الأحد، اللجنة المنظمة لتصفيات شمال أفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عامًا، والتى تستضيفها الأراضي المصرية فى فبراير المقبل.

واصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة دون راحة، وذلك فى إطار الاستعدادات لمواجهة الإسماعيلي في بداية منافسات الدوري الممتاز والمقرر لها الأربعاء المقبل.

قدم أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي الزمالك ، صفقات نادى الزمالك الجديدة وهم يوسف حسن ومصطفى الزناري والبنيني سامسون أكينولا، والسنغالي إبراهيما نداي والمغربي زكريا الوردي، ومحمد صبحي وعمرو السيسي ومصطفى شلبي وعمر جابر، موضحاً أنه يتبقى نبيل دونجا الذى يخضع للتأهيل فى قطر.

عادلت نوران جوهر، بطلة وادى دجلة، رقم الأسطورة الماليزية نيكول ديفيد، بعد تتويجها بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش للمرة الثالثة على التوالي، بعد فوزها فى المباراة النهائية على نور الشربيني المصنفة الثانية عالميًا بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (11-7)، (9-11)، (11-7) (11-6) في مباراة استغرقت (51) دقيقة، والتي كانت أول لاعبة تتوج بثلاث نسخ متتالية من البطولة.

شارك الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى في التدريبات الجماعية للفريق بشكل كامل بعد انتهاء برنامجه التأهيلى خلال الفترة الماضية، وانتظم «تاو» فى المران الجماعي مع باقي اللاعبين بعد تعافيه من الإصابة العضلية التى أبعدته خلال الفترة الماضية.