شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يتوجه إلى إيسواتيني الخميس لخوض ذهاب التصفيات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرازيلى ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم، اجتماعا مهما مع جهازه المعاون بالكامل للاطمئنان على كافة الترتيبات قبل السفر إلى إيسواتيني الخميس المقبل لخوض مباراة الذهاب فى الدور الثاني للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وهذه هى المباراة الرسمية الأولى للمنتخب الذى جنبته القرعة خوض الجولة التمهيدية الأولى للتصفيات.

حضر الاجتماع محمود حرب المدير الإداري وتياجو المدرب العام و وائل رياض المدرب و عصام الحضري مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال وجواو بيدرو محلل الأداء ود.طارق سليمان طبيب المنتخب ود.صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي ود.قاسم قدري اخصائي التأهيل وعمرو سليمان الإداري ومحمد محمود المدلك.

واستمع ميكالى إلى كل معاونيه وآخر الاستعدادات، ويدخل المنتخب معسكره الأربعاء بأحد فنادق القاهرة قبل السفر فى اليوم التالى.