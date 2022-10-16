شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج مكثف لتجهيز باسم مرسي فى الإسماعيلي قبل مواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض باسم مرسي، مهاجم الإسماعيلي، تدريبات علاجية وتأهيلية فى الساعات الماضية فى إطار سعيه للانتظام فى المران الجماعي لفريقه قبل بداية الموسم الجديد.

ويعاني اللاعب من شد فى العضلة الضامة، وحرص الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور مجدي باز على وضع برنامج مكثف لمهاجم الدراويش فى الوقت الحالي.

ويستهل الإسماعيلي مشواره فى البطولة المحلية بمواجهة الأهلي للمرة الثانية على التوالي والسادسة طوال تاريخهما منذ انطلاق المسابقة موسم 48 / 49.

جدير بالذكر أن الدراويش يستأنف تدريباته الجماعية مساء اليوم بعد الراحة السلبية التي حصل عليها لمدة 24 قبل بدء التحضيرات النهائية لبدء البطولة.