شكرا لقرائتكم خبر عن 25 أكتوبر استخراج كارنيهات الموسم الجديد للاعبى ولاعبات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستخرج إتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر كارنيهات الموسم الجديد للاعبين للموسم 2022/2023 يوم 25 أكتوبر الجارى بعد تلقى كافة الأوراق اللازمة لتسجيل اللاعبين واللاعبات المحليين و الأجانب .

واستقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر على مد فترة استخراج الكارنيهات الجديدة للمدربين حتى يوم 20 أكتوبر الجارى.

وأخطر مسئولو الإتحاد الأندية أنه لن يسمح لأى عضو المشاركة فى المباريات بدون كارنية الإتحاد الجديد تحت أى سبب أو مسمى .

كما أخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر الأندية بسداد نسبة الـ3% من قيمة عقود اللاعبين أثناء تسجيل الأندية، من أجل استخراج بطاقات الموسم الجديد.