شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة فيوتشر وكالون فى إياب دور الـ32 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق فيوتشر تحت القيادة الفنية لعلى ماهر المدير الفني للفريق، فى السابعة مساء اليوم، الأحد، نظيره كالون إف سي، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات إياب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويبحث فيوتشر عن حجز بطاقة التأهل لدور الـ32 التكميلى.

س: ما هى نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين؟

ج: فيوتشر نجح فى انتزاع فوز ثمين على حساب كالون إف سي فى عقر داره، بعدما فاز بثنائية نظيفة سجلها مروان محسن ومصطفى البدري ليضع قدما فى دور المجموعات، لذا طالب على ماهر لاعبيه بضرورة غلق ملف مباراة ذهاب، مؤكدا أهمية مباراة العودة وضرورة عدم استقبال أى أهداف لضمان التأهل إلى دور المجموعات.

س: هل سيقود على ماهر الفريق من أرض الملعب؟

ج: كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، موقف على ماهر المدير الفني للفريق من قيادة فيوتشر في مباراة كالون المرتقبة بالكونفدرالية، من أرض الملعب، وقال السقا فى تصريحات لليوم السابع، مازلنا نسابق الوقت لإنهاء مسألة الرخصة التدريبية وقد نحسمها قبل مواجهة كالون ليقود علي ماهر الفريق من الملعب.

س: هل تشارك الصفقات الجديدة مع فيوتشر اليوم؟

ج: أضاف عبد الظاهر السقا، متحدثاً عن موقف الصفقات الجديدة من المشاركات الأفريقية، "قمنا بقيد 3 لاعبين فقط وهم، مهند لاشين، علي زعزع وأحمد يحيى، ولم نتمكن من قيد باقي الصفقات، وسيتم ضمهم إلى القائمة الأفريقية في أقرب فرصة مع فتح باب القيد الأفريقي".

س: ما هو التشكيل المتوقع لفريق فيوتشر فى مباراة اليوم؟

ومن المتوقع أن يبدأ فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من: أحمد يحيى في حراسة المرمى، محمد رزق، سعد سمير، جوزيف جوناثان، عمر كمال عبد الواحد، مهند لاشين، كريم نيدفيد، غنام محمد، أيمن الصفاقسي، علي زعزع، ومروان محسن.