شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات الدور التمهيدى الأول لبطولة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت ظهر اليوم قرعة مباريات الدور التمهيدى الأول لبطولة كأس مصر لفرق القسمين الثالث والرابع موسم 2022/2023، بحضور خالد كامل مدير إدارة المسابقات وناصر فراج نائب مدير لجنة المسابقات، على أن تقام مباريات الدور التمهيدى الأول يوم الأربعاء المقبل.

وأسفرت القرعة عن المباريات التالية: