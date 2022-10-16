شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين اتحاد الجودو وهيئة "جايكا" اليابانية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مسئولو اتحاد الجودو، برئاسة مرزوق علي، اجتماعاً خاصاً مع ممثلي هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، بمقر الاتحاد فى استاد القاهرة، لمناقشة والتشاور حول عدد من الملفات المهمة.

وشهد الاجتماع حضور كل من مرزوق علي رئيس الاتحاد وعصام رشاد نائب رئيس الاتحاد، ومن الأعضاء خالد المعتز وطارق عز الدين وأحمد صبرة، بالإضافة للأسطورة محمد رشوان رئيس جهاز المنتخبات بالاتحاد.

ومن الجانب الياباني حضر شيمادا هيروكو منسق برنامج المتطوعين في هيئة التعاون الدولية اليابانية، وكاتو كين ممثل رئيسي لهيئة التعاون الدولية اليابانية، بالإضافة لتسوكازاكي دائيسوكي مدير مركز الإعلام والثقافة في السفارة اليابانية بمصر.

وتضمن الاجتماع التشاور حول توقيع بروتكول تعاون مع إحدى الجامعات اليابانية، يشمل تبادل لمعسكرات التدريب بين اللاعبين المصريين واليابانيين.

ونجح اتحاد الجودو في إعادة العلاقات مجددا مع هيئة التعاون الدولي اليابانية بعد فترة انقطاع طويلة، وهو ما يعود بالنفع على منتخبات الجودو المصرية في مختلف المراحل العمرية.

من جانبه، قال مرزوق علي إن عودة العلاقات مع هيئة التعاون الدولية اليابانية حدث جلل ويستحق الاهتمام، وأن الهدف الأول والأخير هو مصلحة اللاعبين المصريين ودفع الجودو المصرى لاعتلاء منصات التتويج.

وأضاف، أن الاجتماع شهد تبادل وجهات النظر حول طبيعة العلاقات مع الاتحاد المصري والجانب الياباني، وأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون مع الجامعات اليابانية، وتوقيع عدد من بروتكولات التعاون.

من جهته أعرب محمد رشوان، رئيس جهاز المنتخب بالاتحاد المصري، أن عودة العلاقات مع هيئة التعاون الدولي اليابانية، حدث هام، وأن الجميع يسعى لخدمة اللاعبين المصريين، وأن التعاون المشترك بين الاتحاد والجانب الياباني يعود بالنفع على الجودو المصري.



محمد رشوان و مسئولى جايكا



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