هالاند يقود الهجوم.. تشكيل مانشستر سيتي ضد ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الذي سيبدأ به مباراة ليفربول في لقاء يقام على ملعب "آنفيلد" ضمن الأسبوع الـ11 من قمة بريميرليج.

ويسعى مانشستر سيتي لاستكمال الانتصارات المحلية بعد الفوز في آخر ثلاث جولات ضد وولفرهامبتون (3-0)، مانشستر يونايتد (6-3) وأخيرًا ضد ساوثامبتون (4-0).

واعتمد جوارديولا على هدافه إرلينج هالاند ليقود النرويجي هجوم السيتي في قمة ليفربول، حيث استطاع هالاند أن يسجل 15 هدفًا.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: مانويل أكانجي - روبن دياز - ناثان أكي - جواو كانسيلو.

خط الوسط: كيفين دي بروين - رودري - بيرناردو سيلفا - فيل فودين - إيلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: إرلينج هالاند.

ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 23 نقطة بفارق نقطة عن آرسنال والذي يلعب ضد ليدز يونايتد ضمن مباريات نفس الجولة.

في المقابل، يحتل ليفربول المركز الحادي عشر برصيد عشر نقاط من 8 مباريات، حيث حقق "الريدز" الفوز مرتين فقط مقابل خسارتين وأربع تعادلات.