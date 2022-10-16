محمد صلاح أساسيًا.. تعرف على تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلن يورجن كلوب، مدرب ليفربول، تشكيل فريقه الرسمي لمباراة القمة ضد ضيفه مانشستر سيتي اليوم الأحد في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويحتل ليفربول المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط فقط.

في المقابل، يأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 23 نقطة، متخلفًا بفارق نقطة واحدة عن المتصدر آرسنال.

ويلعب المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لليفربول في مباراة اليوم.

كما يلعب جيمس ميلنر في مركز الظهير الأيمن بدلًا من ترينت ألكسندر أرنولد، الذي يجلس على دكة البدلاء بسبب عدم الجاهزية.

ويدخل ليفربول المباراة مثقلًا بعدد من الغيابات، أبرزها لويس دياز، وجويل ماتيب، ونابي كيتا.

تشكيل ليفربول الرسمي لمباراة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جيمس ميلنر، جو جوميز، فيرجيل فان ديك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا، فابينيو، هارفي إليوت.

خط الهجوم: روبرتو فيرمينو، ديوجو جوتا، محمد صلاح.