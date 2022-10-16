مباشر.. ريال مدريد 1-0 برشلونة.. بنزيما يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

ويتقاسم ريال مدريد وبرشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة، ولكن يحتل البارسا المركز الأول بفارق الأهداف.

ويتكون تشكيل ريال مدريد من: لونين، كارفاخال، ألابا، ميليتاو، ميندي، كروس، تشواميني، مودريتش، فالفيردي، فينيسيوس، بنزيما.

بينما يتكون تشكيل برشلونة من: تير شتيجين، سيرجي روبيرتو، كوندي، إيريك جارسيا، كيتا بالدي، سيرجيو بوسكيتس، بيدري، فرينكي دي يونج، رافينيا، عثمان ديمبلي، ليفاندوفسكي.

تفاصيل المباراة

جاء التهديد الأول في المباراة عن طريق برشلونة، بعدما سدد رافينيا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن لونين حارس ريال مدريد يتصدى للكرة بثبات.

وكاد ريال مدريد أن يتقدم في النتيجة عن طريق فينيسيوس جونيور، الذي انطلق بالكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية ولكن تصطدم في دفاع برشلونة وتمر بجوار القائم الأيسر إلى خارج الملعب.

وتمكن ريال مدريد من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، بعدما مرر كروس تمريرة رائعة لفينيسيوس الذي انطلق بسرعته من الجبهة اليسرى، وسدد كرة تصدى لها تير شتيجين، لترتد إلى بنزيما الذي سدد الكرة إلى داخل الشباك.

وأهدر ليفاندوفسكي فرصة هدف محقق بشكل غريب، بعد أن انطلق رافينيا من الجبهة اليمنى، ومرر كرة عرضية أرضية، حولها المهاجم البولندي بتسديدة علت المرمى بشكل غريب.