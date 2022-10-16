لقطة غضب مصطفى محمد في مباراة بريست.. تعرف على السبب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

عبر المصري مصطفى محمد، مهاجم نانت، عن غضبه بسبب عدم تسديده ركلة جزاء في مباراة فريقه ضد ستاد بريست 29.

ويستضيف نانت نظيره بريست اليوم الأحد ضمن الجولة 11 من الدوري الفرنسي.

ويلعب مصطفى محمد ضمن التشكيل الأساسي لنانت منذ بداية المباراة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لنانت في الدقيقة 34، وأراد مصطفى محمد تسديدها، لكن المدرب قرر في النهاية أن يسددها موسيس سيمون.

وتمكن سيمون من تسديد الركلة بنجاح مسجلًا هدف التعادل (1-1)، قبل أن يضيف إجناتيوس جاناجو الهدف الثاني بعد دقيقة واحدة.

وأبدى مصطفى محمد غضبه خصوصًا أنها الركلة الثانية لنانت في المباراة، ولم يسدد أي ركلة، حيث أهدر لودوفيتش بلاس ركلة أولى في الدقيقة 12.

وسجل مصطفى محمد هدفين وصنع مثلهما في الموسم الجاري من الدوري الفرنسي.