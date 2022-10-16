تعرف على تشكيل برشلونة في الكلاسيكو.. بوسكيتس أساسيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، تشكيل فريقه الرسمي لمباراة الكلاسيكو المقرر إقامتها بعد قليل من عصر اليوم الأحد، في قمة الجولة التاسعة.

ويحل برشلونة ضيفًا على غريمه ريال مدريد عند الساعة 04:15 عصرًا على ملعب "سانتياجو بيرنابيو".

ويضم تشكيل برشلونة القائد سيرجيو بوسكيتس في وسط الملعب رغم الانتقادات التي طالته في الفترة الماضية، فيما يلعب عثمان ديمبلي أساسيا في خط الهجوم.

واستعاد برشلونة جوليس كوندي في التشكيل الأساسي بعد تعافيه من الإصابة.

ويقود روبرت ليفاندوفسكي، هداف الدوري، هجوم برشلونة في مباراة الكلاسيكو اليوم، علمًا بأنها أول مباراة للاعب أمام ريال مدريد بعد انضمامه للبارسا.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على الغريم ريال مدريد.

تشكيل برشلونة الرسمي

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: سيرجي روبرتو، جوليس كوندي، إريك جارسيا، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، بيدري.

خط الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، عثمان ديمبلي.