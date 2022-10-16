"واجهنا تعنت وتحيز".. أول تعليق من الأهلي على خسارة البطولة العربية للسلة

محمد اسماعيل - القاهرة - انتقد طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة السلة التي غادرت الكويت عقب نهاية البطولة العربية للسلة أداء التحكيم في المباراة النهائية.

وخسر الأهلي أمام الكويت الكويتي بنهائي البطولة العربية للسلة بنتيجة 78/77 في المباراة التي أقيمت أمس السبت على صالة الاتحاد.

وقال قنديل لمصراوي "قدمنا أداءًا مشرفاً ولكن التحكيم في النهائي كان متحيزاً بشكل سافر ".

وأضاف " الاخوة الكويتين عبروا عن استياءهم من مستوى التحكيم وتحيزه للفريق صاحب الأرض".

وأكمل " عانينا في هذه البطولة من تعنت اللجنة المنظمة تجاه الجمهور الاهلاوي وتعمدها زيادة أسعار التذاكرلعدم حضور جماهير الأهلي وعلي الرغم من ذلك كان جمهورنا بمعاونة رموز أهلاوية علي العهد حاضرا وبكثافة ".

وأنهى "أشكر جماهير الأهلي على هذه الصورة المشرفة والراقية التي ظهروا بها طوال مباريات البطولة وحتى بعد الخسارة ليضرب المثل في الوفاء والانتماء".