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تشكيل الكلاسيكو.. بنزيما يقود هجوم ريال مدريد

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محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة الكلاسيكو أمام ، ضمن مباريات الجولة التاسعة من .

ومن المقرر أن يطلق الحكم خوسيه ماريا سانشيز، صافرة بداية الكلاسيكو في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا، وذلك على ملعب "سانتياجو برنابيو"، معقل الفريق الملكي.

ويغيب عن ، حارسه الأساسي تيبو كورتوا، بسبب إصابته بعرق النسا، ويحل الحارس الشاب أندري لونين محله لحراسة عرين الميرنجي خلال هذا اللقاء.

وجاء تشكيل ريال مدريد للمباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال.

خط الوسط: توني كروس، أوريلين تشواميني، لوكا مودريتش.

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، فيديريكو فالفيردي.

ويحتل برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الـ"ليجا"، برصيد 22 نقطة، وبنفس الرصيد يحل ريال مدريد ثانيًا، لكن أفضلية البارسا جاءت بسبب تفوقه بفارق الأهداف عن حامل لقب النسخة الماضية من البطولة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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