مؤتمر تقديم صفقات الزمالك.. ماذا قال أمير مرتضى واللاعبون؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

عقد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا بالنادي اليوم الأحد لتقديم اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة.

وأبرم الزمالك 9 صفقات هذا الصيف، هم مصطفى الزناري، وعمر جابر، ونبيل دونجا، وعمرو السيسي، وزكريا الوردي، ومصطفى شلبي، وسامسون أكينيولا، وإبراهيما نداي، ويوسف حسن، إلى جانب استعادة محمد صبحي بعد نهاية إعارته إلى فاركو.

وتواجد اللاعبون في المؤتمر الصحفي فيما عدا المصاب دونجا.

ويسعى الزمالك، بقيادة البرتغالي جيسفالدو فيريرا، للمنافسة على لقب الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

كل ما سيأتي على لسان أمير مرتضى منصور:

الصفقات جاءت باختيارات إدارة الكرة والمدرب، لا أحد يعمل مع نفسه، دائمًا نتحدث بصيغة الجمع، واخترنا الصفقات بناءً على احتياجات الفريق.

نفذنا طلبات المدرب من الصفقات في الصيف، وسنرى في يناير ما سيحدث، قد يكون لدينا بعض النواقص أو يتعرض بعض اللاعبين لإصابات.

محمد صبحي كانت رغبته هي العودة للزمالك بعد نهاية إعارته، قال لي إنه يتمنى العودة، وأن يتدرب ويراه الناس في الملعب، صبحي عاد إلى بيته، وحرصنا على تقديمه مع الصفقات الجديدة، والموسم الجاري قد يكون نقطة انطلاق جديدة.

كان هناك توافقًا تامًا مع فيريرا بشأن الصفقات، تحفظه الوحيد أنه كان يرى ضم 7 أو 8 لاعبين في الصيف، واثنين آخرين في يناير، لكننا رأينا أنه من الأفضل أن ننهي كل الصفقات هذا الصيف، لأنه قد يكون من الصعب إبرام صفقات في يناير بسبب تمسك الأندية بلاعبيها، والمدرب تفهم في النهاية الأمر.

لا يوجد لاعب انضم إلى الزمالك لا يعرفه فيريرا أو لم يشاهد له مقاطع فيديو طويلة منذ شهور.

تواصلت مع محمد صبحي منذ فترة طويلة قبل عودتي إلى النادي، وقال لي إنه مستاء من فكرة وجود بند يتيح لفاركو حق الشراء النهائي، ونصحته بأن يسحب عقوده من النادي وأن يبلغ فاركو بعدم رغبته في الاستمرار، وبالفعل حصل الحارس على العقود، وبعد عودتي إلى النادي اتفقنا على أن يعود إلى الزمالك من الإعارة، وأن يصور فيديو تقديمه في آخر يوم من الدوري.

تابعنا سامسون أكينيولا لأنه مهاجم شاب واعد، عرضنا على فيريرا 5 لاعبين في نفس المركز، لكنه اختار سامسون، وتعاقدنا معه على أساس ضمه كأحد الخماسي الأجنبي، وليس كلاعب تحت السن، وحتى قبل أن يصدر اتحاد الكرة قراره الخاص باللاعبين تحت السن.

أتمنى أن يتم حل أزمة وقف حسابات الزمالك في البنوك، لا أعلم من المسؤول عن حل الأزمة، لكن يجب أن تكون هناك وقفة قوية.

استبعاد إمام عاشور؟ لا أريد الحديث عن مشاكل لأننا ندير فريق كرة، هناك لاعبين يتصرفون بشكل جيد، وآخرون يفعلون العكس، نكافئ لاعبين ونعاقب آخرين، لا أرى أن هذا مشكلة، هذا أمر طبيعي ويحدث دائمًا.

لست مسؤولا عن تصريحات خالد الغندور أو جمال عبدالحميد أو مرتضى منصور بشأن إمام عاشور.

لا أرى أن هناك خجلًا من معاقبة لاعب حال أخطأ، ولو الأمر يستدعي الإعلان عن العقوبة سنعلن عنها، مثل التأخير عن التدريب، وغيرها من الأمور، لا أرى أن هذا خبرًا مهمًا، لأنه شيء طبيعي، وحدث طوال المواسم الأربعة الماضية.

لماذا تسأل الناس عن سبب استبعاد إمام عاشور ولا تسأل عن استبعاد يوسف أوباما رغم أنه كان لاعبًا أساسيًا في الفريق في وقت سابق؟، هل استبعاده يعني بالضرورة أن تكون هناك مشكلة؟.

نتمنى أن يستمر فيريرا معنا لأطول فترة ممكنة، لأنه يقدم نتائج جيدة.

موضوع مصطفى شلبي أخذ حجم أكبر من حجمه، أي لاعب يلعب في نادٍ غير جماهيري تكون رغبته الانتقال إلى الأهلي أو الزمالك، أعتقد أن الأهلي كان مترددًا بشأن ضم اللاعب، في المقابل نحن كنا قد حسمنا قرارنا وكنا أسرع، والأهم هو المردود الذي سيقدمه اللاعب هذا الموسم.

عمر جابر:

نشكر مجلس إدارة الزمالك وأمير مرتضى على المجهود الذي بذلوه في إبرام الصفقات، الزمالك أحد أقوى الأندية في الميركاتو.

الزمالك حصل على بطولات بلاعبين شباب الموسم الماضي، أتمنى أن تكون الصفقات الجديدة إضافة قوية لنكمل مسيرة النجاح.

زكريا الوردي:

سعيد بالانضمام لفريق كبير مثل الزمالك، أتمنى تقديم إضافة كبيرة، وأتمنى الفوز بالألقاب التي سننافس عليها.

إبراهيما نداي:

سعيد بالانضمام إلى الزمالك أفضل فريق في أفريقيا، أشكر مجلس الإدارة على ثقتهم في قدراتي.

محمد صبحي:

سعيد بالعودة إلى الزمالك من جديد، أشكر مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور، لأنهما بذلا جهدًا كبيرًا، أتمنى أن تكون الصفقات إضافة للفريق، جئنا لمساعدة الفريق بعد أن حصد لقبي الدوري والكأس الموسم الماضي.

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