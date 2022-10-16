مصطفى محمد في تشكيل نانت ضد متذيل الدوري الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يدخل المصري مصطفى محمد، مهاجم نانت، ضمن التشكيل الأساسي لفريقه في مباراة ستاد بريست التي تقام بعد قليل اليوم الأحد في الجولة 11 من الدوري الفرنسي.

ويلعب مصطفى محمد وحيدًا في خط هجوم نانت خلال المباراة التي تقام على ملعب فريقه "لا البوجوار".

وخلال الموسم الجاري من الدوري الفرنسي، لعب مصطفى محمد 10 مباريات، سجل هدفين، وصنع مثلهما.

على الجانب الآخر، يبدأ الجزائري إسلام سليماني ضمن التشكيل الأساسي لفريق بريست.

ويحتل نانت المركز الـ19 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 7 نقاط فقط بعد 10 مباريات.

بينما يتذيل ستاد بريست جدول الترتيب برصيد 6 نقاط.