أمير مرتضى: قمنا برفض جميع التسويات لغرامة كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - صرح أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالزمالك، أن النادي الأبيض، رفض كل التسويات الخاصة بغرامة محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأبيض السابق، والذي انتقل إلى الأهلي.

وقال أمير خلال مؤتمر تقديم صفقات الموسم الجديد الذي أقيم صباح اليوم بمقر النادي بميت عقبة: "لم يتواصل معي أحد بشأن قضية كهربا، ولكن المحاميين يتواصلون بشكل مستمر، وقمنا برفض جميع التسويات المقدمة من اللاعب".

وكانت المحكمة الرياضية، قد أدانت لاعب الأهلي الحالي، وقررت إيقافه لحين دفع الغرامة المستحقة عليه لنادي الزمالك، وهو ما لم يحدث بعد.

وبشأن لعب مباريات الدوري، أثناء فترة كأس العالم، قال أمير: "سنرى لوائح الاتحاد الدولي أولًا، وإذا لم يكن هنالك ما يمنع من استئناف لعب مباريات الدوري أثناء إقامة بطولة كأس العالم، سنشارك بشكل طبيعي، ولن نعترض".

وأكمل: "يهمنا أن يشارك المثلوثي وسيف الجزيري مع تونس في كأس العالم، ولعبنا في ظروف أصعب من هذه بكثير، ولن نعترض لمجرد الاعتراض، فقط نريد الحفاظ على حقوقنا".

يذكر أن الزمالك يبدأ مشواره للحفاظ على لقب الدوري كحامل للقب آخر موسمين، بمواجهة فريق سموحة يوم الأربعاء المقبل، على ملعب المقاولون العرب.