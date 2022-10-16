شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم للشباب تجتمع بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت اليوم، الأحد، اللجنة المنظمة لتصفيات شمال أفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عامًا، والتى تستضيفها الأراضي المصرية فى فبراير المقبل.

وتقام تصفيات شمال أفريقيا في الأراضي المصرية خلال شهر أكتوبر الجارى، بمشاركة منتخبات المغرب، الجزائر، ليبيا وتونس، ويتأهل متصدرها إلى النهائيات.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب "مواليد 2003" على الدخول فى معسكر مغلق خلال شهر نوفمبر المقبل، استعدادًا لمنافسات كأس الأمم الأفريقية للشباب.