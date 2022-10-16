شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة سلة الأهلى تعود اليوم من الكويت بعد المشاركة فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود اليوم بعثة فريق كرة سلة النادى الأهلى إلى القاهرة قادمة من الكويت بعد المشاركة فى منافسات البطولة العربية التى توج بلقبها الكويت الكويتى على حساب المارد الأحمر.

وخسرالأهلى لقب البطولة العربية بعد الخسارة أمام الكويت الكويتى فى نهائى البطولة، ليكتفى بالمركز الثانى، بعدما حقق العلامة الكاملة فى مباريات الدور الأول ومباريات الأدوار النهائية عدا الخسارة الوحيدة أمام بطل النسخة الحالية.

وضمت قائمة رجال سلة الأهلي في البطولة كلا من: سيف سمير ومحمد أبو النصر وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر طارق وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمر عزب ومروان سرحان وأحمد إسماعيل ومؤمن طارق خيري وعبد الله ناصر ومايكل فاكوادي ووالتر هودج.

وكان الإسبانى أوجستى بوش، قد نجح فى التتويج مع الفريق بخمس بطولات من قبل، هى البطولة العربية للأندية، وبطولة دورى المرتبط، بالإضافة إلى بطولة منطقة القاهرة، وكأس مصر والتى توج بها على حساب الاتحاد السكندرى، وأيضا بطولة دورى السوبر هى اللقب الخامس فى مسيرة أوجستى مع الأهلى.