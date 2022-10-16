شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يصعد لنهائى أفريقيا للمرة الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الأهلى للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة بعد فوزه على الزمالك بهدفين دون رد فى مثل هذا اليوم 16 أكتوبر 2005.

الأهلي فاز في لقاء الذهاب بهدفين سجلهما عماد متعب ومحمد بركات بينما سجل للزمالك حازم إمام فى اللقاء الذى أقيم في 25 سبتمبر 2005، ما صعب مأمورية الضيوف في المباراة الثانية والتى شهدت العديد من الغيابات مما دفع فاروق جعفر المدير الفني للزمالك وقتها بالدفع بالمعتز بالله إينو كقلب دفاع.

واكتفى الأهلي بقيادة مانويل جوزيه في الإياب بهدفين نظيفين سجلهما محمد بركات في شباك محمد عبد المنصف أوسة في الشوط الثاني في الدقيقتين 62 ،74، ليتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا، ويتوج على حساب النجم الساحلي باللقب الرابع.

لعب الأهلي بتشكيل مكون من: عصام الحضري، عماد النحاس ووائل جمعة وأحمد السيد، إسلام الشاطر، ومحمد شوقي وحسن مصطفى ( حسام عاشور ق46)، والأنجولي جلبرتو، محمد بركات ومحمد أبوتريكة ( سيد عبدالحفيظ ق 82) وعماد متعب (أسامة حسنى ق89).

بينما لعب الزمالك بتشكيل مكون من: محمد عبدالمنصف أوسة، وائل القباني وإبراهيم سعيد ومعتز بالله إينو، سامح يوسف ومحمد عبدالواحد ومحمد أبوالعلا وطارق السيد، الغاني جونيور (حازم إمام الكبير ق68) وعبدالحليم على وجمال حمزة (وليد صلاح عبداللطيف ق61).

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبرمحلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.