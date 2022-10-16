شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يتحدث عن رؤية فيريرا فى الصفقات وتعديل عقد ثنائى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أنه يعمل منذ 4 سنوات ولم يحدث من قبل أن يتواجد مدير فنى بعد نهاية الموسم ويشارك فى الصفقات فى بداية الموسم.

وقال المشرف على الكرة بالزمالك، خلال المؤتمر الذى عقده ظهر اليوم لتقديم الصفقات الزمالك الجديدة، "من الممكن أن يكون النادي له رؤية والمدير الفني يرى عكسها، ولكن هذا لم يحدث مع جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق”.

وتابع أمير مرتضى، ”فيريرا كان يرى أن عدد الصفقات ممكن يقف عند 7 أو 7 لاعبين والباقي يتم حسمه فى يناير، ولكن وجهة نظر النادى كانت حسم الصفقات حاليا تحسبا لرفض الأندية التفريط فى لاعبيها فى يناير”.

وأضاف المشرف على الكرة بالزمالك، ”خبراتي زادت طبعا وبالعمل مع جوسفالدو فيريرا، ولا يوجد لاعب انضم للفريق دون أن يرى فيريرا فيديوهاته لمدة لا تقل عن 40 دقيقة ويوافق عليه”.

وأكد أمير مرتضى، "عرضنا على المدير الفني اللاعبين، وفقا للمراكز التى يحتاجها الزمالك، وكنا نعرض عليه لاعب أساسي و2 احتياطي للاختيار من بينهما”.

كما تحدث أمير مرتضى عن صفقة البنيني سامسون أكينولا لاعب الفريق الجديد والجدل الذي أثير حول قيد اللاعب تحت السن أم لا، وقال المشرف على الكرة بالنادي، ”عندما تابعنا اللاعب فى البداية كان على أساس أنه من الخمسة أجانب، وتفاوضنا معه منذ 4 أشهر، ولم يكن هناك قرار من اتحاد الكرة بشأن القيد ، ولم يصدر قرار بقيد ٣ اجانب تحت السن “.

وأضاف،” لم أرد على ما يثار الفترة الأخيرة، وإذا كانت هناك مشكلة حقيقية لن تكون في سن سامسون لكن هناك أزمات أخرى.

وعلق أمير مرتضى على الأنباء التي ترددت حول وجود أزمة مع إمام عاشور لاعب الوسط، قائلاً، "لا أري أزمة في موقف إمام عاشور، وليس من الطبيعي أنه عندما لا يشارك لاعب في مباراة يتم السؤال هل هناك أزمة؟ ولا يوجد أي أزمة بين عاشور والجهاز الفني أو إدارة الكرة”.

وأضاف المشرف على الكرة، ”المدير الفني هو المسؤول ويحدد من يشارك من عدمه فى المباريات، وأنا المسؤول عن الفريق وأؤكد أن الأمر ليس به أى أمور غير طبيعية، الحديث عن تأخر لاعب عن الحضور للتدريبات أو توقيع غرامة مالية لا يخص أحد لأن طبيعي أن تحدث أي ظروف مختلفة لأي لاعب”.

وشدد أمير مرتضى على أنه لا يوجد خجل من الإعلان عن عقوبة لاعب إذا كانت تحتاج للإعلان، وإذا كان إمام عاشور معاقب أو مستبعد لأسباب غير فنية فسيتم الاعلان عنها” .

وأضاف المشرف على الكرة، ”ليس من الطبيعي أن يشارك كل اللاعبين ويوسف أوباما أكبر مثال لأنه كان أساسيا لفترة كبيرة، والأن لا يشارك أساسيا، هل هناك أزمة فى ذلك".

كما أكد أمير مرتضى أن حسام عبد المجيد وسيد عبد الله “نيمار” ثنائي الأبيض من اللاعبين المتواجدين بالفريق وقرر تعديل عقودهما بما يتناسب مع القيمة الفنية التى يقدمونها، كما سيتم تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم.

وتابع أمير مرتضى قائلا، ”كنت حريصا على وضع صور لاعبي الزمالك من الموسم الماضي في مؤتمر تقديم الصفقات الجديدة لأنه من حقهم أن يتم تكريمهم خاصة وأنهم مستمرين مع الفريق”.

وأكد المشرف على الكرة بنادي الزمالك على أنه لا سأساس من الصحة لما تردد حول التفاوض مع البرزايلي جيوفاني سانتانا، قائلا، "لا أعلم من هو من الأساس وتابعت أسمه من خلال ما تردد منذ الأمس ولكن لا يوجد أي مفاوضات معه".

وتطرق أمير مرتضى للحديث عن أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق قائلاً، "اشترينا زيزو بـ 200 ألف دولار، ووقتها قيل إننى ضيعت 200 ألف دولار، ودلوقتي شوف زيزو يساوي كام.

وعن قضية محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي، قال أمير مرتضى :” لم يتواصل معي أحد بشأن قضية محمود عبد المنعم كهربا، ولكن المحامين يتواصلون مع بعضهم البعض ورفضنا كل التسويات”.

وأضاف أمير أن الزمالك طلب أن تكون الغرامة بالدولار، خاصة وأن الضرر الواقع على النادى كان بالدولار أيضا قائلا :" طلبنا الغرامة تكون بالدولار ، لأن الضرر اللى وقع علينا كان بالدولار".



























































































































