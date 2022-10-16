ماذا قالت صفقات الزمالك قبل انطلاق الموسم الجديد؟

فيما أكد عمرو السيسي أنه يتقدم بالشكر للمستشار مرتضى منصور، وقال اللاعب، "أتمنى أن نكون إضافة كبيرة للفريق الأبيض وأن نساعد في حسم الألقاب بالموسم الجديد”.

وأكد السنغالي إبراهيما نداي، لاعب فريق الزمالك الجديد، أنه سعيد بالتواجد في النادي الأفضل في أفريقيا، مشددا على أن الأبيض يمتلك لاعبين كبار في صفوفه، وتابع اللاعب قائلا، "أشكر أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي الذي فاوضني للانضمام للزمالك، وسنسعى لتحقيق المزيد من البطولات".

وأبدى مصطفى شلبي لاعب فريق الزمالك الجديد سعادته بالانضمام للقلعة البيضاء في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، قائلا، ”أشكر المستشار مرتضى منصور رئيس النادي وأمير مرتضى المشرف على الكرة على مجهوداتهم لحسم الصفقة، وسعيد لتواجدي في القلعة البيضاء وأتمنى أن أكون إضافة للفريق”. وأكد البنيني سامسون أكينولا لاعب فريق الزمالك على سعادته بالانتقال للقلعة البيضاء موضحا أنها خطوة مهمة له، وشدد اللاعب على أنه يتمنى أن يكون إضافة للفريق وحلمه هو تحقيق البطولات في الفترة المقبلة مع الفريق. وأبدى يوسف حسن مهاجم فريق الزمالك الجديد سعادته بالانتقال للفريق الأبيض في الفترة الأخيرة، موضحا أنه حقق حلم من أحلامه، وتابع اللاعب قائلا:” أشكر جميع من ساهم في انضمامي للزمالك وسنسعى لتحقيق المزيد من البطولات في الموسم الجديد”.

وعقد أمير مرتضى مؤتمرا صحفيا اليوم لتقديم الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وكان الزمالك تعاقد مع كل من المغربي زكريا الوردي والسنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينولا ونبيل عماد دونجا وعمر جابر ومصطفى الزناري ومصطفى شلبي ويوسف حسن وعمرو السيسي ومحمد صبحي .