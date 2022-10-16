شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للناشئين يواجه المصرى ودياً غداً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب الناشئين مواليد 2006 بقيادة محمد وهبة مباراة ودية غدا، الاثنين، أمام فريق المصرى مواليد 2005 استعدادا للمشاركة فى التصفيات القارية المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التى تقام بالجزائر العام المقبل.
ومن المقرر أن يغادر منتخب الناشئين إلى الجزائر 30 أكتوبر الجاري للمشاركة فى التصفيات القارية التى ستقام خلال الفترة من 5 الي 15 نوفمبر المقبل، وتضم مجموعة مصر فى التصفيات كلاً من ليبيا وتونس والمغرب.
وأعلن محمد وهبة، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2006 ، قائمة اللاعبين للمعسكر استعدادا للسفر إلى الجزائر للمشاركة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام العام المقبل.
وضمت القائمة كلا من:
في حراسة المرمى : عبد المنعم تامر وعمر كامل وزياد هيثم وعبد الرحمن محمود.
خط الدفاع: علي نوفل ومحمد هلال وعمر زكريا وكامل عبدالحكيم ومحمد عبدالمنعم وأمير علاء وأحمد عابدين واحمد عبدالعزيز سيف ومحمد نبيه وعبدالرحمن علي وعبدالله هشام.
خط الوسط: يوسف اسلام ومحمد السيد ومصطفي عكاشة ومروان محمود وابراهيم عادل وعلي ايهاب ومحمد عبدالناصر وهشام مصطفي وعمرو محمد وعمر خضر وحسام حسن وعمر سيد معوض ومصطفي يحيى.
خط الهجوم: أيمن أمير وحسام عادل ومحمد هيثم ومحسن أشرف.