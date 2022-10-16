شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للناشئين يواجه المصرى ودياً غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب الناشئين مواليد 2006 بقيادة محمد وهبة مباراة ودية غدا، الاثنين، أمام فريق المصرى مواليد 2005 استعدادا للمشاركة فى التصفيات القارية المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التى تقام بالجزائر العام المقبل.

ومن المقرر أن يغادر منتخب الناشئين إلى الجزائر 30 أكتوبر الجاري للمشاركة فى التصفيات القارية التى ستقام خلال الفترة من 5 الي 15 نوفمبر المقبل، وتضم مجموعة مصر فى التصفيات كلاً من ليبيا وتونس والمغرب.