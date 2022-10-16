شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة الاتحاد والوحدة في الدوري السعودي اليوم الأحد 16_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستأنف الاتحاد مشواره في الدوري السعودي للمحترفين بمواجهة الوحدة في الجولة الثامنة من المسابقة.

ويمتلك الاتحاد في رصيده 15 نقطة يحتل بها حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، بفارق 4 نقاط عن الشباب المتصدر.



ما هو موعد مباراة الاتحاد والوحدة في الدوري السعودي 2022-2023؟



يلتقي فريق الاتحاد مع نظيره الوحدة في الجولة الثامنة من الدوري السعودي يوم الأحد 16 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9.30 بتوقيت أبوظبي.

تستحوذ قنوات SSC السعودية على حقوق نقل مباريات كافة البطولات المحلية في المملكة، خلال الموسم الحالي 2022-23.

وستكون SSC1 هي القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والوحدة في الدوري السعودي.



ينتظر أن يعتمد البرتغالي نونو أسبريتو سانتو المدير الفني لفريق الاتحاد على طريقة 4-3-3 مع الاعتماد في الخط الأمامي على الثلاثي عبدالرزاق حمدالله وإيجور كورنادو ورومارينهو.

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: أحمد حجازي وعمر هوساوي وأحمد بامسعود.

خط الوسط: طارق حامد وزكريا هوساوي وعبدالرحمن العبود وبرونو هنريكي.

خط الهجوم عبدالرزاق حمدالله وإيجور كورنادو ورومارينهو.

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جدول ترتيب الدوري السعودي موسم 2022-2023

الشباب - 19 نقطة

النصر - 16 نقطة

الاتحاد - 15 نقطة

الطائي - 15 نقطة

الهلال - 14 نقطة

التعاون - 14 نقطة

كما تحوم الشكوك حول استمرار البرتغالي نونو سانتو على رأس القيادة الفنية لفريق الاتحاد السعودي، بعد التقارير التي ربطته بالرحيل عن "العميد".

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية قبل ساعات، إلى رغبة نونو سانتو في مغادرة الاتحاد، والعودة إلى قيادة ولفرهامبتون الإنجليزي.



وحسب إذاعة "Talk Sport" البريطانية، فإن البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال نونو سانتو، أرسل أحد الوكلاء الذين يعملون في مكتبه الخاص، إلى السعودية من أجل إنهاء مفاوضات رحيل مدرب الاتحاد.

وأوضح المصدر أن المفاوضات وصلت لمراحلها الأخيرة، في ظل رغبة المدرب البرتغالي في العودة لتدريب ولفرهامبتون مرة أخرى.

ويعد مينديز من أشهر وكلاء الأعمال حول العالم، إذ يتولى مستقبل العديد من اللاعبين الكبار وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وسيتعين على نونو سانتو دفع مبلغ 50 مليون ريال للنادي الاتحادي، حال فسخ عقده، وفقا لتقارير صحفية سعودية.

وتأتي هذه التقارير في الوقت الذي تخلى فيه ولفرهامبتون عن مدربه البرتغالي برونو لاجي مطلع أكتوبر/ تشرين أول الحالي، وحتى الآن لم يعين مدربا بديلا له، حيث يتولى جيمس كولينز وستيف ديفيز المهمة بشكل مؤقت.

تجدر الإشارة إلى أن نونو سانتو تولى تدريب الاتحاد مطلع الموسم الجاري، خلفا للروماني كوزمين كونترا، بعقد لمدة موسمين.

ونجح سانتو في جمع 15 نقطة من أول 7 جولات في الموسم الحالي من الدوري السعودي تحت قيادة سانتو، ويحتل المركز الثالث في الترتيب بفارق 4 نقاط خلف الشباب صاحب الصدارة.

جدير بالذكر أن سانتو (48 عاما) قاد ولفرهامبتون خلال الفترة من 2017 حتى 2021، ولعب الفريق معه في 199 مباراة بكافة المسابقات، حقق خلالها 96 انتصارا و57 خسارة و46 تعادل.

كشفت تقارير صحفية عن رغبة مفاجئة لدى نونو سانتو، مدرب فريق اتحاد جدة السعودي.

كان البرتغالي نونو سانتو تولى تدريب الاتحاد في يوليو/ تموز الماضي، قبل بداية الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين (2022-2023).

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن سانتو يرغب في الرحيل عن الاتحاد بعد 3 أشهر فقط من توليه المهمة، حيث يسعى للعودة إلى ولفرهامبتون الإنجليزي، ناديه السابق.ولفرهامبتون قرر إقالة المدير الفني البرتغالي برونو لاجي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، وحتى الآن لم يعين مدربا بديلا له، حيث يتولى جيمس كولينز وستيف ديفيز المهمة بشكل مؤقت.

وجاءت إقالة لاجي بعد تدهور نتائج ولفرهامبتون، ووصوله إلى المركز الـ18 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، أول مراكز الهبوط.