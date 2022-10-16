شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في الدوري الفرنسي اليوم الاحد 16_10-2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تشهد الجولة الـ11 من منافسات الدوري الفرنسي مباراة كلاسيكو تجمع بين باريس سان جيرمان وضيفه أولمبيك مارسيليا.

باريس سان جيرمان يتصدر حاليا جدول ترتيب الدوري الفرنسي "ليج 1" برصيد 26 نقطة، بعد فوزه في 8 مباريات وتعادله في مناسبتين في أول 10 جولات.



وفي المقابل يحتل أولمبيك مارسيليا المركز الثالث في الترتيب برصيد 23 نقطة.

موعد مباراة باريس ومارسيليا في الدوري الفرنسي 2022-2023



يلتقي باريس سان جيرمان مع أولمبيك مارسيليا يوم 16 أكتوبر 2022.



وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10.45 بتوقيت أبوظبي، 8.45 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة باريس ومارسيليا في الدوري الفرنسي 2022-2023



تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية لمنافسات الموسم الحالي من الدوري الفرنسي.

ومن المقرر أن يذاع الكلاسيكو الفرنسي عبر "beIN Sports Connect".

معلق مباراة باريس ومارسيليا في الدوري الفرنسي 2022-2023



أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" في وقت سابق عن جدول معلقي أبرز مباريات هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن يتولى حسن العيدروس مهمة التعليق على مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا.

التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في الدوري الفرنسي 2022-2023



ينتظر أن يعتمد كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان على طريقة 3-4-2-1 في ظل غياب الثنائي سيرجيو راموس ونيمار دا سيلفا للإيقاف.



وجاء تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لقمة مارسيليا كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

الدفاع: ماركينيوس ودانيلو بيريرا ونوردي موكيلي.

الوسط: أشرف حكيمي وفيتينيا وماركو فيراتي وخوان بيرنات.

الهجوم: بابلو سارابيا وليونيل ميسي وكيليان مبابي.

باريس سان جيرمان ومارسيليا

جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي موسم 2022-2023

تيريم موفي - لوريان - 8 أهداف

نيمار دا سيلفا - باريس سان جيرمان - 8 أهداف

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان - 8 أهداف

جونثان دايفيد - ليل - 7 أهداف

جدول ترتيب الدوري الفرنسي موسم 2022-2023

باريس سان جيرمان - 26 نقطة

لوريان - 25 نقطة

أولمبيك مارسيليا - 23 نقطة

لينس - 21 نقطة

موناكو - 20 نقطة

رين - 18 نقطة

يلتقي فريق باريس سان جيرمان بنظيره أولمبيك مارسيليا في مباراة الكلاسيكو، بالجولة الحادية عشر من الدوري الفرنسي لكرة القدم "بريميرليج".

يسعى البي إس جي لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري الفرنسي، والتي يحتلها برصيد 26 نقطة، من الفوز في 8 مباريات وتعادلين، بفارق نقطة واحدة عن لوريان الوصيف.

أولمبيك مارسيليا، يبحث عن إلحاق الهزيمة الأولى بباريس سان جيرمان في موسم 2022 -2023، من أجل التقدم إلى الصدارة حيث يحتل المركز الثالث برصيد 23 نقطة، من سبعة انتصارات وتعادلين وهزيمة.

كما أبدى كريستوف جالتييه، مدرب باريس سان جيرمان، استياءه من الأنباء المتداولة بخصوص لاعبه كيليان مبابي.

وكانت عدة تقارير صحفية أشارت مؤخرا إلى شعور كيليان مبابي بالندم لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان في الصيف الماضي، ورغبته في الرحيل خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن وضعية مبابي تسببت في أجواء سلبية في غرفة ملابس سان جيرمان، ووجود انقسام بين اللاعبين.

لكن جالتييه أصر على نفي هذه التقارير في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الكلاسيكو بين باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا في الجولة الـ11 من الدوري الفرنسي، وانفعل على الصحفيين قائلا: "مهما قلت أنتم لا تصدقوني أبدا، وتكتبون عكس ما أقوله".

وأضاف مدرب باريس: "أقول لكم إن كل شيء يسير على ما يرام وأن اللاعبين متحدون لكنكم تقولون العكس، لست هنا للتعليق على الشائعات".

وتابع: "لدي الكثير من العيوب لكنني صريح جدا، أنا لا أكذب، بالنسبة لمبابي فأنا لا أتحدث معه عن الشائعات، لكني رأيته ملتزما جدا وجادا في التزامه مع الفريق".

وأتم: "بكل تأكيد لا نقوم بتقبيل بعضنا البعض يوميا في غرفة الملابس، هذا طبيعي، لكن يمكنني إخباركم أن الأجواء هنا أفضل بكثير مما هي عليه في أماكن أخرى".