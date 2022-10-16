شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تعادل رقم نيكول دايفيد بعد التتويج ببطولة أمريكا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادلت نوران جوهر، بطلة وادى دجلة، رقم الأسطورة الماليزية نيكول ديفيد، بعد تتويجها بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش للمرة الثالثة على التوالي، بعد فوزها فى المباراة النهائية على نور الشربيني المصنفة الثانية عالميًا بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (11-7)، (9-11)، (11-7) (11-6) في مباراة استغرقت (51) دقيقة، والتي كانت أول لاعبة تتوج بثلاث نسخ متتالية من البطولة.

وأعربت نوران جوهر، لاعبة وادى دجلة للإسكواش، والمصنفة الأولى عالميًا، عن سعادتها بالفوز ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، للمرة الثالثة على التوالي، موجهة الشكر لإدارة وادى دجلة على تقديم الدعم الكامل للاعبي الاسكواش للمشاركة فى كبرى البطولات المحلية والدولية.

من جهته أشاد كريم درويش، نائب رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش، ورئيس قطاع الاسكواش بأندية وادى دجلة، بنجاح نوران جوهر فى تحقيق لقب بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش للمرة الثالثة على التوالي، لتواصل اللاعبة الحفاظ على ريادة التصنيف العالمي للاسكواش، موجها الشكر للاعبين على ما بذلوه من جهود خلال البطولة، وتقديم نتائج وأداء والتزام نال استحسان الجميع.

وتعد بطولة أمريكا واحدة من أهم 8 بطولات فى اللعبة، نظراً لقيمة جوائزها المادية التى تقدر بـ181 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضع تلك البطولة بفئة بطولات البلاتينيوم، وهي أعلى فئة في بطولات الاسكواش.