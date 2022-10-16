شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك حول لحاق باسم مرسى بمواجهة الإسماعيلى أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحوم الشكوك حول قدرة باسم مرسى مهاجم الاسماعيلى الجديد على التواجد فى قائمة الدراويش بمباراة الأهلى فى ضربة بداية الدوري الممتاز، والمقرر لها عصر الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويعانى باسم مرسى من إجهاد فى العضلة الأمامية ويبذل الجهاز الطبي للدراويش بقيادة مجدى الباز جهوداً مكثفة لتجهيز اللاعب لكلاسيكو الأهلى والإسماعيلى، ويخضع باسم مرسى لاختبار طبى لتحديد موقفه النهائي من المباراة.

وشارك باسم مرسى فى 273 مباراة خلال مسيرته مع الساحرة المستديرة ونجح فى تسجيل 89 هدفاً وصنع 25، وتوج ببطولة الدوري مرة واحدة وبطولة السوبر المحلى مرة وثلاث بطولات لكأس مصر، كما سجل مع منتخب مصر 7 أهداف فى 10 مباريات دولية.

ويستأنف فريق الإسماعيلى، بقيادة الإسبانى خوان كارلوس جاريدو، تدريباته اليوم، الأحد، بعدما حصل اللاعبون على راحة سلبية أمس لالتقاط الأنفاس قبل مواصلة التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة الأهلي فى افتتاحية مسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها عصر الأربعاء المقبل.

وكان الإسماعيلى قد خاض فترة إعداد قوية على ثلاث مراحل، خاض خلالها 4 مباريات ودية، فاز فى 3 لقاءات على العبور والسكة الحديد وطلائع الجيش بينما خسر الأخيرة من البنك الأهلي.