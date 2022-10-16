شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة آرسنال وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي اليوم الاحد 16_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تنطلق مباراة ليدز يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022 الساعة 15:00 م بتوقيت مصر.



تنقل أحداث المباراة في الوطن العربي فضائيا على قناة بي ان سبورتس beIN Sports، وهى الناقل الحصري لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



يقدم الخليج 365 موعد مباراة أرسنال وليدز يونايتد والقنوات الناقلة، التي تجمع الفريقين اليوم الأحد، على ملعب «إيلاند رود»، ضمن مواجهات الجولة 11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



ومن المقرر أن يكون موعد مباراة أرسنال وليدز يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي، تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي



وستذاع مباراة أرسنال وليدز يونايتد عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام ليدز يوناتيد في الدوري الإنجليزي

حارس المرمى: آرون رامسدال

خط الدفاع: بينجامين وايت، ويليام صاليبا، جابرييل، تومياسو

خط الوسط: جرانيت تشاكا، توماس بارتي، مارتن أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا، مارتينيلي، جابرييل خيسوس.

ويغيب محمد النني عن مواجهات أرسنال الأخيرة، بعدما أعلن الفريق الإنجليزي إصابة اللاعب في أوتار الركبة.



ويتصدر فريق أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، جمعها من 9 مباريات، بعدما حقق الفوز في 8 لقاءات، وتلقى الهزيمة في مواجهة أمام مانشستر يونايتد.

ويأتي فريق ليدز يونايتد في المركز 15 برصيد 9 نقاط، حصدها من 8 لقاءات، بعدما حقق الفوز في مباراتين، وحسم التعادل في 3، وتلقى الهزيمة في مثلها.

يحل أرسنال ضيفا ثقيلا على ليدز يونايتد، في ملعب إيلاند رود، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أرسنال وليدز يونايتد هو يوم الأحد 16 أكتوبر/ تشرين أول، في تمام الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة بعد 9 جولات، حقق خلالها 8 انتصارات وخسر مرة واحدة.

حسب وكالة "رويترز"، لم يسبق لأرسنال تحقيق 9 انتصارات من أول 10 جولات بمسابقة الدوري المحلي، سوى مرة واحدة في موسم 1903-1904.

لكن وقتها حقق أرسنال هذا الإنجاز في دوري الدرجة الثانية، ولم يكن وقتها بين مصاف الكبار.

ولم يسبق لأرسنال أن فاز بـ9 من أول 10 جولات بالمسابقة خلال حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليج)، حتى في العهد الذهبي بقيادة المدرب الفرنسي السابق أرسين فينجر.

ويسعى أرسنال للفوز على ليدز يونايتد، ويترقب تعثر مانشستر سيتي حامل اللقب أمام ليفربول، ليعزز صدارته لترتيب البريميرليج.

ي واقعة طريفة، سدد بوكايو ساكا نجم أرسنال الإنجليزي، كرة وصلت إلى نافذة أحد المنازل خلال مباراة فريقه بالدوري الأوروبي.

وعلى ملعب اسبميرا بمدينة بودو النرويجية، حل أرسنال ضيفا على بودو جليمت في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

ونجح أرسنال في العودة من النرويج بانتصار ثمين بهدف دون رد سجله ساكا في الدقيقة 24، قبل أن يصبح الأخير بطل الواقعة الطريفة قبل نهاية الشوط الأول.

اللاعب الإنجليزي الشاب وصلته كرة داخل منطقة الجزاء سددها بقوة، لكنها جاءت طائشة لتتجه إلى نافذة أحد المنازل الملتصقة بالملعب وتصطدم بشخص يقف في الشرفة لمتابعة اللقاء.

ملعب اسبميرا هو أحد الملاعب الصغيرة للغاية في النرويج ويتسع لـ 6 آلاف شخص فقط، وتلتصق به المنازل من ناحية مدرجات الدرجة الثالثة يمين.

يذكر أن أرسنال رفع رصيده بعد الفوز إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الأولى في الدوري الأوروبي، محققا العلامة الكاملة بالفوز في أول 3 مباريات.

ولدى الجانرز مباراة مؤجلة من الجولة الثانية أمام ضيفه أيندهوفن الهولندي، ستقام الأسبوع المقبل.