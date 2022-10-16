شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة أستون فيلا وتشيلسي في الدوري الإنجليزي اليوم الاحد 16_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يواجه أستون فيلا نظيره تشيلسي فى الجولة الحادية عشرة من عمر الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023 على ملعب فيلا بارك.

مباراة أستون فيلا ضد تشيلسي تقام اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022 فى الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويسعى تشيلسي لتحقيق الفوز فى مباراة اليوم لتحسين أوضاعه فى جدول ترتيب الدوري الانجليزي، ولا يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة لأستون فيلا الذى يسعى للهروب من القاع وتحقيق انتصار يقربه من منطقة وسط الجدول.

ويدخل تشيلسي المباراة وفي جعبته 16 نقاط يحتل بها المركز الرابعة، بينما يأتي أستون فيلا فى المركز السادس عشر بـ 9 نقاط.

ويخوض تشيلسي لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة بعد أن حقق النادي اللندني فوزًا مستحقًا على حساب مضيفه ميلان بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة بدور المجموعات فى دوري أبطال أوروبا 2022-2023.



يعتلي فريق تشيلسي صدارة ترتيب المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في واحدة وخسارة مثلها وتسجيل 6 أهداف وتلقي هدفين.



وفي سياق منفصل أصبح نجولو كانتي، لاعب وسط تشيلسي مهددا بالغياب عن منتخب فرنسا في كأس العالم 2022، حسبما أشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير صادر لها، مؤكدة أن كانتي في سباق مع الزمن للتخلص من آلام إصابته الأخيرة في أوتار الركبة.

كما ذكرت صحيفة ديلي ميل أن اللاعب رييس جيمس يعاني من تمزق في أربطة الركبة بعد الإصابة في فوز تشيلسي على ميلان في دوري أبطال أوروبا، وخضع أمس إلى فحص وأظهر أنه أصيب بتمزق في الأربطة ومن المرجح أن يغيب لمدة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة

أستون فيلا × تشيلسي – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium

ليدز يونايتد × آرسنال – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 3 HD Premium

مانشستر يونايتد × نيوكاسل يونايتد – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ساوثهامتون × وست هام يونايتد – الساعة 3 عصرا

ليفربول × مانشستر سيتي – الساعة 5:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، فيما يحتل أستون فيلا المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط.

ويدخل تشيلسي اللقاء من أجل مواصلة الانتصارات وحصد الثلاث نقاط من أجل الحفاظ على مركزه في المربع الذهبي في جدول ترتيب البريميرليج.

في المقابل، يتسلح أستون فيلا بعامل الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين مركزه في جدول الترتيب وتحقيق انتصار يقربه من منطقة وسط الجدول.



ينتظر عشاق الكرة العالمية موعد مباراة تشيلسي وأستون فيلا مساء اليوم على استاد فيلا بارك في منافسات الجولة الحادية عشر في بطولة الدوري الإنجليزي.

ترتيب أستون فيلا وتشيلسي في بطولة الدوري

يحتل أستون فيلا المركز السادس عشر برصيد تسع نقاط في جدول الدوري الإنجليزي حيث لعب ٩ مباريات حقق الفوز في مباراتين وتعادل في ٣ لقاءات وحقق الخسارة في أربع لقاءات.

بينما تشيلسي محتلا المركز الرابع برصيد ١٦ نقطة، حقق الفوز في ٥ لقاءات وتعادل في مباراة وحيد وتلقي الخسارة في مباراتين.

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"كلاسيكو الأرض" بين ريال مدريد وبرشلونة يأتي على رأسها المواجهات المرتقبة، إذ يستضيف الملكي نظيره البارسا في الرابعة والربع مساء الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإسباني 2022-2023.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة وبفارق الأهداف عن ريال مدريد، بعد أن جمع نقاطه من الفوز في 7 مباريات والتعادل في واحد والاستمرار في سجله الخالي من الهزائم، مسجلا 20 هدفا وتلقي هدفا وحيدا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 22 نقطة هو الآخر، جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في واحد والاستمرار في سجله الخالي من الهزائم مسجلا 19 هدفًا وتلقي 7.

ليفربول ضد مان سيتي

كما تتجه الأنظار إلى القمة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر المقرر إقامتها الأحد المقبل في الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويستضيف فريق ليفربول المحترف بين صفوف النجم المصري محمد صلاح نظيره مانشستر سيتي فى الخامسة والنصف مساء غدا الأحد، على ملعب "آنفيلد"، بالجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، بينما يحتل مان سيتي المركز الثاني برصيد 23 نقطة.

ويتصدر أرسنال المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، إذ يمتلك الجانرز في بنك رصيده 24 نقطة.

ويشهد يوم الأحد مواجهات قوية أخرى بين إنتر ميلان وساليرنيتانا في الدورى الإيطالى،ومانشستر يونايتد ونيوكاسل، وأستون فيلا وتشيلسي، وأرسنال ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي، ويختتم بكلاسيكو الدوري الفرنسي بين باريس سان جيرمان ومارسيليا.