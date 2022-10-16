شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الاحد 16 _10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تشهد الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإسباني، مباراة كلاسيكو الأرض المنتظرة بين ريال مدريد وبرشلونة.

ويدخل برشلونة المباراة وهو في صدارة ترتيب الدوري الإسباني متفوقا على ريال مدريد حامل اللقب بفارق الأهداف، حيث يتساوى الفريقان بـ22 نقطة لكل منهما من 8 مباريات.

يستضيف ريال مدريد نظيره برشلونة يوم الأحد 16 أكتوبر الحالي في معقل الميرينجي "سانتياجو برنابيو".



وتنطلق المباراة في تمام الرابعة والربع عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والربع مساء بتوقيت أبوظبي.

وسيتولى الحكم سانشيز مارتينيز مهمته لإدارة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، بينما سيكون هيرنانديز هيرنانديز حكما لتقنية الفيديو "VAR".



تستحوذ شبكة قنوات "بي إن سبورتس" على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تُذاع مباراة ريال مدريد وبرشلونة على قناة بي إن سبورتس 1، ويتولى التعليق عليها المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

يُنتظر أن يدخل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد المباراة بطريقته المعتادة 4-3-3، مع الاعتماد في الخط الأمامي على القائد كريم بنزيما ورودريجو وفينيسيوس جونيور.

في المقابل، سيلعب تشافي هيرنانديز بنفس الطريقة مع الاعتماد في الهجوم على كل من روبرت ليفاندوفسكي وعثمان ديمبلي والبرازيلي رافينيا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد برشلونة في الدوري الإسباني



حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجير، ديفيد ألابا، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، توني كروس، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جوليس كوندي، جيرارد بيكيه، إريك جارسيا، ماركوس ألونسو.

خط الوسط: سيرجيو بوسكتس، جافي، بيدري.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي.



ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2022-2023



برشلونة - 22 نقطة

ريال مدريد - 22 نقطة

أتلتيك بيلباو - 17 نقطة

أتلتيكو مدريد - 16 نقطة

ريال بيتيس - 16 نقطة

ريال سوسييداد - 16 نقطة



ترتيب هدافي الدوري الإسباني لموسم 2022-2023



روبرت ليفاندوفسكي - 9 أهداف

بورخا إيجليسياس - 6 أهداف

خوسيلو - 6 أهداف

فينيسيوس جونيور - 5 أهداف

ياجو أسباس - 5 أهداف

برايس مينديز - 5 أهداف



يفتقد الفريق الملكي لخدمات حارس مرماه الأساسي تيبو كورتوا بخلاف لاعب الوسط الإسباني داني سيبايوس بسبب الإصابة.

بينما تواجد المدافع الألماني أنتوني رودريجر في القائمة رغم إصابته القوية في الوجه عند إحرازه هدف التعادل في مرمى شاختار الأوكراني بدوري أبطال أوروبا.

تشهد الجولة التاسعة من الدوري الإسباني مباراة الكلاسيكو بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة.

ومن المقرر أن يحل برشلونة ضيفا على ريال مدريد، الأحد، على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الفريق الملكي.



ويسعى كلا من ريال مدريد وبرشلونة لفض الاشتباك على صدارة ترتيب الدوري الإسباني، حيث يعتلي البارسا القمة برصيد 22 نقطة، متقدما بفارق الأهداف على غريمه.



ريال مدريد يتفوق بشكل كاسح على برشلونة في مواجهات الكلاسيكو التي جمعتهما سابقا في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

والتقى الفريقان في 9 مناسبات سابقة في الكلاسيكو بالجولة التاسعة من "الليجا"، فاز الريال في 7 منها مقابل انتصار وحيد لبرشلونة، بينما تعادلا مرة واحدة.

وسجل ريال مدريد في المواجهات المذكورة 22 هدفا، فيما أحرز برشلونة 10 أهداف.



أول لقاء بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني كان في موسم 1929-1930، وانتهى بفوز الفريق الملكي (4-1) عام 1930.

وفي العام التالي تجدد اللقاء بين الغريمين في الجولة ذاتها في موسم 1930-1931، وانتهى الكلاسيكو بالتعادل السلبي، فيما فاز الريال (2-0) في عام 1932 بموسم 1931-1932.



وفي الجولة التاسعة من نسخة 1939-1940 التقى ريال مدريد وبرشلونة عام 1940، وتفوق الفريق الأبيض (2-1).

وبعد 5 سنوات فاز الريال مجددا بنتيجة (3-2) في تاسع جولات نسخة 1945-1946 من الليجا.

وحقق ريال مدريد فوزا كبيرا على برشلونة (4-1) في الجولة التاسعة من موسم 1964-1965 عام 1964، وبعد 4 سنوات فاز (2-1) في نسخة 1968-1969.

برشلونة حقق فوزه الوحيد في المباريات المذكورة في موسم 1997-1998 بنتيجة (3-2) عام 1997.

وفي موسم 2014-2015 فاز الريال على البارسا بثلاثية مقابل هدف في عام 2014.