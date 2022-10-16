صلاح ضد هالاند.. ليفربول يواجه مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي الليلة.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

تتجه الأنظار إلى ملعب "أنفيلد" لمتابعة المواجهة الكبيرة بين ليفربول ومانشستر سيتي، في قمة لقاءات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت السعودية، وستقام على ملعب "أنفليد" معقل الريدز.

وستذاع المباراة على شاشة قناتي bein Sports Premium 1 وbeIN 4K، ويعلّق عليها المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

ويدخل ليفربول مواجهة السيتي محتلاً المركز الحادي عشر، في جدول ترتيب البريميرليج، يمتلك 10 نقاط فقط في رصيده، من 8 مباريات، حقق خلالها انتصارين فقط بالإضافة إلى 4 تعادلات، كما سقط في فخ الهزيمة خلال مواجهتين، وسجل لاعبوه 20 هدفاً، بينما سكنت شباكه 12 هدفاً منذ بداية الموسم في الدوري الإنجليزي.

في المقابل، يدخل مانشستر سيتي مواجهته ضد الريدز بمعنويات مرتفعة بسبب نتائجه المميزة منذ بداية الموسم، محتلاً وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة جمعها من 7 انتصارات وتعادلين، خلف فريق أرسنال المتصدر بفارق نقطة وحيدة.

ويتسلح مانشستر سيتي بالمهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، برصيد 15 هدفاً، تجعله النجم الأول في البريميرليج منذ انطلاق الموسم، فيما يتسلح ليفربول بالنجم العربي المصري محمد صلاح، الذي على الرغم من بدايته غير الجيدة مع فريقه من بداية الموسم، إلا أن المعنويات اصبحت مرتفعة خاصة مع تسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" خلال مباراة الفريق الأخيرة ضد سيلتيك الاسكتلندي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يعتمد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: تسيميكاس- كوناتيه- فيرجيل فان دايك - جوميز

خط الوسط: ألكانترا - فابينيو - إيليوت

خط الهجوم: نونيز - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

في المقابل، من المتوقع أن يبدأ بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، مواجهة ليفربول بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: آكي - دياش - أكانجي - كانسيلو

خط الوسط: رودري - برناردو سيلفا - دي بروين

خط الهجوم: جريليش - هالاند - فودين